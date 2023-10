【KTSF】

中半島在週五傍晚6時38分發生黎克特制3.9級地震,灣區多地感到震動。

USGS美國地質研究所錄得震央位於舊金山(三藩市)國際機場,距離Millbrae市2公里,震源深度13公里。

USGS最初指地震為4級,其後修正為3.9級,灣區多個地方都有震感。

除了Millbrae、San Bruno、南舊金山一帶震感強烈,舊金山、東灣奧克蘭(屋崙)、南灣聖荷西都有民眾表示感到震動,不過有民眾反映,地震預警系統並沒有發出通知。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。