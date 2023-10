【灣區走走】萬聖節特別企劃-Saratoga神秘墓園故事

「#灣區走走」來一場探索之旅,來到南灣的Saratoga,這個地方擁有華麗的豪宅和綠樹成蔭的住宅區,但其中隱藏了一個您可能從未聽說過的秘境。 在這片古老的墓園中,綠意如畫,讓人心曠神怡。樹影婆娑下,會感受到大自然的靈氣,那份安寧如同詩意的旋律,引領遠離城市的喧囂。 然而,這個秘境並不僅僅是一個美麗的休閒場所,它還是一個歷史的見證者,記錄著這個社區的成長歷程,留下了無數的故事和回憶。這裡的每一片綠草、每一棵樹木,都承載著時光的痕跡。 這個地方有一個的背後故事,它彰顯了華裔社區如何融入主流社會,並為社區注入了獨特的文化價值。這個秘密花園是一個文化的瑰寶,由華人社區主導創建,成為這個地方的一個永恆的象徵。 在這個「#灣區走走」的萬聖節特別企劃中,我們將帶您深入探索這個墓園,分享它的文化寶藏。

#KTSF #KTSF26台 #KTSF26 #26台 #灣區走走 #鄭家瑜 #Saratoga 秘境 # 萬聖節特別企劃 # 文化之旅

