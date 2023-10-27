【灣區走走】萬聖節特別企劃-Saratoga神秘墓園故事

「#灣區走走」來一場探索之旅，來到南灣的Saratoga，這個地方擁有華麗的豪宅和綠樹成蔭的住宅區，但其中隱藏了一個您可能從未聽說過的秘境。 在這片古老的墓園中，綠意如畫，讓人心曠神怡。樹影婆娑下，會感受到大自然的靈氣，那份安寧如同詩意的旋律，引領遠離城市的喧囂。 然而，這個秘境並不僅僅是一個美麗的休閒場所，它還是一個歷史的見證者，記錄著這個社區的成長歷程，留下了無數的故事和回憶。這裡的每一片綠草、每一棵樹木，都承載著時光的痕跡。 這個地方有一個的背後故事，它彰顯了華裔社區如何融入主流社會，並為社區注入了獨特的文化價值。這個秘密花園是一個文化的瑰寶，由華人社區主導創建，成為這個地方的一個永恆的象徵。 在這個「#灣區走走」的萬聖節特別企劃中，我們將帶您深入探索這個墓園，分享它的文化寶藏。
#KTSF #KTSF26台 #KTSF26 #26台 #灣區走走 #鄭家瑜 #Saratoga秘境 #萬聖節特別企劃 #文化之旅
(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。