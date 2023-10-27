【全國新聞】緬因州槍擊案疑犯已死亡 據報開槍自殺

【KTSF 朱慧琪報導】

東北部緬因州的大規模槍擊案造成最少18人死亡、13人受傷，美聯社最新消息指出，涉嫌開槍的槍手已經死亡，相信是向自己開槍，當地警方週五晚召開記者會，交待詳情。

緬因州大規模槍擊案，當局連續兩日進行逐家逐戶的搜查，又派蛙人潛入河底搜查，緬因州近七百平方英里居民，仍需要留在室內就地掩護。

在封鎖校園的學生Campbell McKendry說：「我很幸運可以待在自己房間裡，我有一些朋友沒那麼幸運，要在圖書館或餐廳過夜。」

地方、州和聯邦執法人員正在海、陸、空進行搜查，緝拿40歲疑犯Rob Card。

Lewiston警察局長David St. Pierre說：「我們會使用全天候大量的執法人員的時間和精力。」

聯邦調查員（FBI）對疑犯的地址進行了破門入內搜查，並說他們拿走了疑犯留下的一部手機和一張紙條。

緬因州公共安全部指揮官Mike Sauschuck說：「每一分鐘過去，我們越來越擔心，不知道接下來會發生甚麼事。」

疑犯鄰居對於疑犯被通緝表示十分震驚。

疑犯鄰居Dave Letarte說：「他只是看起來不像那樣的人，人總會遇到問題，但沒有想到他們會變成這樣。」

而另一邊廂，死者的親人在哀悼他們的摯愛，Leroy Walker表示，他的兒子Joseph英勇而死，他在所工作的酒吧，用屠刀嘗試阻止槍手。

死者爸爸