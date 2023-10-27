【灣區新聞】報告指PG&E煤電費近三年加幅比通脹更高

【KTSF 歐志洲報導】

一份關於消費者權益的報告指出，PG&E煤電費近三年的增加幅度，比通貨膨脹幅度還要高，平均住戶的煤電費，三年上漲了接近40%。

加州公共事業委員會屬下的公共權益辦公室發表的報告指出，在過去三年，太平洋煤電公司（PG&E）發給平均住屋的煤電費單上漲了38%，這和同時期的消費物價指數11.7%增長相比，煤電費單的增幅是通膨漲幅的三倍。

報告指出，煤電費單增加，主要是基於更高的用電量，例如用戶使用更多的空調，另外一個因素是較高的電費。

PG&E的發言人就報告，向The Mercury News表示，公司的目標是把煤電費控制在接近通膨率的水平，也就是2%到4%。

但是依據過去12個月的數據，灣區的電力收費上漲了12.3%，在同一時間內，灣區通膨率上漲了3.4%，也還顯示公司沒有做到自定的目標。

PG&E的煤電費，三年內增加38%，南加州的煤電費更昂貴，Edison公司用戶的煤電費，同期增加44%，漲幅高過PG&E，聖地牙哥煤電公司的能源費用漲幅是35%，與PG&E相差無幾。

報告指出，更高的煤電費，對低收入家庭的衝擊會比較大。

同一份報告指出，如果只計算2023年，北加州的加價幅度大過南加州。

PG&E用戶的電費，今年頭9個月增加了10%，南加州Edison公司用戶的電費，只上升了5%，而San Diego煤電公司的用戶費率不變。

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