【灣區新聞】報告指PG&E煤電費近三年加幅比通脹更高

【KTSF 歐志洲報導】

一份關於消費者權益的報告指出,PG&E煤電費近三年的增加幅度,比通貨膨脹幅度還要高,平均住戶的煤電費,三年上漲了接近40%。

加州公共事業委員會屬下的公共權益辦公室發表的報告指出,在過去三年,太平洋煤電公司(PG&E)發給平均住屋的煤電費單上漲了38%,這和同時期的消費物價指數11.7%增長相比,煤電費單的增幅是通膨漲幅的三倍。

報告指出,煤電費單增加,主要是基於更高的用電量,例如用戶使用更多的空調,另外一個因素是較高的電費。

PG&E的發言人就報告,向The Mercury News表示,公司的目標是把煤電費控制在接近通膨率的水平,也就是2%到4%。

但是依據過去12個月的數據,灣區的電力收費上漲了12.3%,在同一時間內,灣區通膨率上漲了3.4%,也還顯示公司沒有做到自定的目標。

PG&E的煤電費,三年內增加38%,南加州的煤電費更昂貴,Edison公司用戶的煤電費,同期增加44%,漲幅高過PG&E,聖地牙哥煤電公司的能源費用漲幅是35%,與PG&E相差無幾。

報告指出,更高的煤電費,對低收入家庭的衝擊會比較大。

同一份報告指出,如果只計算2023年,北加州的加價幅度大過南加州。

PG&E用戶的電費,今年頭9個月增加了10%,南加州Edison公司用戶的電費,只上升了5%,而San Diego煤電公司的用戶費率不變。

