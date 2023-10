【財經新聞】消息指多間科技公司和銀行在灣區裁員幾百人

【KTSF 張麗月報報】

科技公司和銀行業再傳出在灣區裁員幾百人的消息,單是科技公司在過去近兩年,已經在灣區裁減超過2.9萬份工作。

根據加州就業發展局(EDD),Roku、Bloom Energy以及BMO銀行,計劃在灣區裁減411份工作。

串流服務公司Roku先後在去年和今年裁員之後,又計劃在下月中開始,在灣區再裁減136個職位。

綠色科技能源公司Bloom Energy,也計劃削減47個職位,以及裁減50個外判員工,裁員在上月中生效。

另外,BMO銀行收購了Bank of the West之後,決定在12月8日開始,在灣區裁減共228個職位,當中200個職位在San Ramon,而舊金山(三藩市)就裁減28個職位。

EDD指出,連同最新一輪的裁員,科技公司過去近兩年來,在灣區已流失超過2.9萬份工作。

EDD又說,單在9月份,灣區流失5,200份工作,過去三個月,灣區裁減合共9,600份工作。

