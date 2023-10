【灣區新聞】《我的天堂城市》灣區上映 導演俞聖儀及演員李嘉文受訪（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

台灣電影《我的天堂城市》正在灣區上映,這部電影是關於異鄉人在紐約,追逐夢想和遇到挑戰的故事,導演表示,有愛有夢想的地方,就是大家的天堂城市。

正在灣區上映的台灣電影《我的天堂城市》,電影聚焦移民問題,主要在紐約取景,透過三個異鄉人的故事,描述在紐約這個追逐夢想的城市裡,每個人在生活上的挑戰,當中有失戀窮困的留學生,有面對情感及家庭問題的夫妻,以及喜歡Hip hop街舞的青少年邂逅愛情的故事。

電影由俞聖儀執導和編劇,並由宋芸樺、姜濤、姚淳耀、魏蔓和李嘉文主演,當中導演俞聖儀和演員李嘉文,確實擁有在紐約生活的經驗。

那究竟在導演和演員心目中的天堂城市究竟是怎麼樣?

俞聖儀說:「我覺得每個人的天堂城市,我覺得他們應該有他們自己的定義,可能有些人是實現夢想的地方,一些人是有愛的地方,那對我來說,我覺得就是可以做自己的地方,可以找到愛和支持的地方,那第三就是有美食的地方,有美食的地方就是我的天堂城市。」

李嘉文說:「第一樣就是有愛的地方,愛不單止是伴侶,有當然是最好,但我覺得是何處心安是吾家,而有愛的地方就令我覺得心安,有愛是十分緊要,第二就是可以拍電影,紐約也是一個可以令我實現夢想的地方,第三就是有一張很舒服的床。」

導演表示,想用三個故事來創作電影,當時是想建立一個紐約新移民的群像,但中間巧妙地用了一些物品和場景,將三組人相互交織。

她指是因為紐約是一個密集,擁有900萬人口的城市,人和人之間雖然經常擦肩而過,但可能亦會巧妙地互相影響大家的生命。

俞聖儀說:「我講新的是希望,有一種比較新的看法,就是我們移民有各種各樣的移民,他們可能有剛來的,或者他是來了5年,他或者是來很久,已經成家了,這些都是移民,他們有各種不一樣,心裡面的一些情感上的一些掙扎,或是你剛剛講,就是認同自我認同上的一些掙扎,而且很多移民,其實我們來,有時候就是來追夢,或是來找到自己的愛,或者是說建立一個家庭,所以我們在這個過程裡面,我覺得三組人對不同的人生裡面,面對不同的人生的問題,然後他們都有一些移民,異鄉人帶來的一些情感上的增長,所以用三段故事來建立一個新的移民的群像。」

導演表示,一開始選角的時候,打算找台灣演員和紐約演員一起合作,想找一個會演戲和跳舞的的角色時,一開始並沒有頭緒,那時候監製就向他提議姜濤。

俞聖儀說:「香港有一個樂團很紅,然後他們裡面也許有些人可以適合,然後他們給我一些片段看,然後給我看他們跳舞片,然後我才知道,其實他們好像還蠻紅的,就是跟姜濤聊完之後,我覺得也很妙,我覺得跟他聊起來,還是還蠻順利,這個年輕人很親切,然後他很明顯就有螢幕魅力,這個不用說,就是他有,就跟他聊天,我就知道為什麼他會這麼紅,他真的是有一個螢幕魅力。」

李嘉文就表示,她從小在香港時已經嚮往在外地生活,但初到紐約後,亦發現夢想和生活始終存在距離。

李嘉文說:「紐約一開始對我來說,是一個夢想中的地方,跟好像電影場景般,都不像一個真實的城市,但是慢慢在這兒生活下來,遇到一些難關之後,我有懷疑過哪兒是我的家,但是慢慢地,我就將紐約變成家的一個地方,因為我有一群愛我和支持我的人在這,而我在這兒可以達成我的夢想,正在實行我的夢想,認識好多志同道合的人,所以我覺得,現在對我來說,紐約就是我的天堂城市,就有我的家。」

