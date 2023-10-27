【灣區新聞】《我的天堂城市》灣區上映 導演俞聖儀及演員李嘉文受訪（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

台灣電影《我的天堂城市》正在灣區上映，這部電影是關於異鄉人在紐約，追逐夢想和遇到挑戰的故事，導演表示，有愛有夢想的地方，就是大家的天堂城市。

正在灣區上映的台灣電影《我的天堂城市》，電影聚焦移民問題，主要在紐約取景，透過三個異鄉人的故事，描述在紐約這個追逐夢想的城市裡，每個人在生活上的挑戰，當中有失戀窮困的留學生，有面對情感及家庭問題的夫妻，以及喜歡Hip hop街舞的青少年邂逅愛情的故事。

電影由俞聖儀執導和編劇，並由宋芸樺、姜濤、姚淳耀、魏蔓和李嘉文主演，當中導演俞聖儀和演員李嘉文，確實擁有在紐約生活的經驗。

那究竟在導演和演員心目中的天堂城市究竟是怎麼樣？

俞聖儀說：「我覺得每個人的天堂城市，我覺得他們應該有他們自己的定義，可能有些人是實現夢想的地方，一些人是有愛的地方，那對我來說，我覺得就是可以做自己的地方，可以找到愛和支持的地方，那第三就是有美食的地方，有美食的地方就是我的天堂城市。」

李嘉文說：「第一樣就是有愛的地方，愛不單止是伴侶，有當然是最好，但我覺得是何處心安是吾家，而有愛的地方就令我覺得心安，有愛是十分緊要，第二就是可以拍電影，紐約也是一個可以令我實現夢想的地方，第三就是有一張很舒服的床。」

導演表示，想用三個故事來創作電影，當時是想建立一個紐約新移民的群像，但中間巧妙地用了一些物品和場景，將三組人相互交織。

她指是因為紐約是一個密集，擁有900萬人口的城市，人和人之間雖然經常擦肩而過，但可能亦會巧妙地互相影響大家的生命。

俞聖儀說：「我講新的是希望，有一種比較新的看法，就是我們移民有各種各樣的移民，他們可能有剛來的，或者他是來了5年，他或者是來很久，已經成家了，這些都是移民，他們有各種不一樣，心裡面的一些情感上的一些掙扎，或是你剛剛講，就是認同自我認同上的一些掙扎，而且很多移民，其實我們來，有時候就是來追夢，或是來找到自己的愛，或者是說建立一個家庭，所以我們在這個過程裡面，我覺得三組人對不同的人生裡面，面對不同的人生的問題，然後他們都有一些移民，異鄉人帶來的一些情感上的增長，所以用三段故事來建立一個新的移民的群像。」

導演表示，一開始選角的時候，打算找台灣演員和紐約演員一起合作，想找一個會演戲和跳舞的的角色時，一開始並沒有頭緒，那時候監製就向他提議姜濤。

俞聖儀說：「香港有一個樂團很紅，然後他們裡面也許有些人可以適合，然後他們給我一些片段看，然後給我看他們跳舞片，然後我才知道，其實他們好像還蠻紅的，就是跟姜濤聊完之後，我覺得也很妙，我覺得跟他聊起來，還是還蠻順利，這個年輕人很親切，然後他很明顯就有螢幕魅力，這個不用說，就是他有，就跟他聊天，我就知道為什麼他會這麼紅，他真的是有一個螢幕魅力。」

李嘉文就表示，她從小在香港時已經嚮往在外地生活，但初到紐約後，亦發現夢想和生活始終存在距離。

李嘉文說：「紐約一開始對我來說，是一個夢想中的地方，跟好像電影場景般，都不像一個真實的城市，但是慢慢在這兒生活下來，遇到一些難關之後，我有懷疑過哪兒是我的家，但是慢慢地，我就將紐約變成家的一個地方，因為我有一群愛我和支持我的人在這，而我在這兒可以達成我的夢想，正在實行我的夢想，認識好多志同道合的人，所以我覺得，現在對我來說，紐約就是我的天堂城市，就有我的家。」

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