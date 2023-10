【國際新聞】以軍宣布擴大地面攻勢 哈馬斯稱已造成逾8千死

【有線新聞】

以色列的加沙作戰進入第二階段,持續空襲,並擴大地面行動,當地通訊一度幾乎完全切斷,哈馬斯指轟炸已造成逾8千人死亡,又指控以色列拖延釋放人質的談判。

配合地面行動,以軍繼續狂轟加沙,並透過社交網、電話、傳單再次要求加沙北部居民南遷,但有民眾直言無處容身,除了避難路程危險,南部的聚居地亦屢屢被轟炸。

以色列總理內塔尼亞胡宣布,對加沙軍事行動進入第二階段,形容是以色列的第二次獨立戰爭,將會漫長而艱難,但不會退讓。

以色列總理內塔尼亞胡說:「我們會剿滅地上地下每個敵人,我們會戰鬥並取勝。」

他探視被哈馬斯擄走人質的家屬,強調摧毀哈馬斯政權和軍力的同時,亦會營救人質。

哈馬斯則指控以色列拖延談判,稱原本幾乎達成釋放所有人質的協議,以軍否認,反指哈馬斯只是想操縱輿論。

以軍目前「第二階段行動」,地面攻勢規模較小及集中,軍方至今仍未宣告「全面進攻」。

美媒引述華府官員消息指,防長奧斯汀有就此斡旋,近日與以色列防長加蘭特通電話時,曾警告哈馬斯龐大的地道網絡,與人口稠密的住宅區交織,要求以軍對全面進攻的計劃三思。

