【有線新聞】

在伊朗地鐵站月台暈倒的少女,昏迷近一個月後死亡。

伊朗傳媒報道,16歲的加拉萬德因腦部損傷,昏迷一段時間後不幸離世。

加拉萬德月初搭地鐵時突然暈倒,醫院其後指她腦死亡。人權組織說她因為沒戴好頭巾,被道德警察打至重傷。

當局就稱她是因為血壓低,失平衡跌倒。

