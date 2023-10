【KTSF 嚴劍蓉報導】

前副總統彭斯週六宣佈退出明年總統競選。

彭斯週六在拉斯維加斯一個活動突然宣佈退選,據報彭斯在籌款和民調方面都陷入困境,根據其競選辦公室最近提交的財務資料,其戶口只有118萬元,有62萬元債務,分析指,繼續競選的話,只會令彭斯債務纏身。

而美聯社8月的民意調查顯示,57%人對彭斯有負面看法,只28%人有正面看法。

目前距離艾奧瓦黨團會議還有兩個多月,分析認為,彭斯選擇現在退出,可以令彭斯避免積累更多債務,另一個關注點是,他有可能不合資格參加共和黨第三場辯論。

