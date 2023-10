【KTSF】

灣區的商業捕蟹季最少要推遲兩個星期開始,是連續第五年要押後。

原定11月15日開始的商業捕蟹季要延期,以保護仍在捕蟹區域的座頭鯨。

加州漁業及野生動物局表示,大量正在遷徙的座頭鯨,仍然在Bodega Bay和Monterey之間的近岸水域出沒,因此如果容許在捕蟹區使用商業捕蟹用的蟹籠,可能會纏著鯨魚

對鯨魚造成危險,因此商業捕蟹季最少要押後兩星期才可開始,業餘捕蟹則仍然可以在11月4日開始。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。