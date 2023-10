【全國新聞】王毅訪美與布林肯會談 稱中美有重要共同利益應深入全面對話

【有線新聞】

中央外辦主任兼外長王毅到訪美國,與國務卿布林肯舉行首日會談。王毅稱中美有分歧,同時有共同利益,應恢復深入全面對話。會談當地周五繼續,王毅還將會見國家安全顧問沙利文,據報他亦會與總統拜登見面。

王毅和布林肯會談前見記者,布林肯簡單歡迎王毅來訪,他說:「非常高興歡迎外長王毅來到美國,我非常期待未來幾天的建設性對話。」

王毅則說:「這麼簡短?中美兩個大國有分歧、有矛盾,但同時我們也有重要的共同利益,有需要共同應對的挑戰。」

這次是布林肯6月訪華之後,兩人再次面對面會談,被視為是為中國國家主席習近平訪美鋪路。

王毅認為中美應恢復深入全面對話,減少誤解誤判,推動兩國關係,盡快回到健康、穩定、可持續發展軌道。

他又表示中美關係總會出現雜音,相信事實會證明一切,歷史會有公論。

兩人之後閉門會談,並舉行工作晚宴。外交部稱雙方在建設性氣氛中就中美關係和共同關心的問題深入交換意見,美國國務院則表示兩人討論一系列雙邊、地區及全球議題,尋求解決分歧及探討合作,布林肯重申美國將繼續維護自身及盟友的利益和價值觀。

