【全國新聞】針對亞太裔騙案頻生 騙徒常用什麼手段取得受害人信任（視頻）

聯邦調查局(FBI)發現,近年越來越多針對亞太裔的騙案,騙徒精心設計圈套,一步一步引他們的獵物掉進陷阱,知己知彼,百戰百勝,我們一起探討騙子用什麼手段取得受害人的信任。

一切可能從一個故意打錯的電話,或者大家在社交網站上公開自己的日常生活細節開始。

FBI舊金山(三藩市)分局局長Robert Tripp說:「這是他們(騙徒)最佳的消息來源,我們愛告訴整個世界關於我們的事情,騙子專門尋找這些資料,用來度身定做謊言,欺騙特定的對象。」

不要以為近年盛行的感情騙案只有中年女人上當,Tripp表示,上當的人包括年輕男女,以及老年人,財務騙案的共同點是,騙子在網上或電話和受害人建立關係,贏取他們的信任,再利用這份信任騙走受害人的財產。

FBI表示,財務騙案數不勝數,當局相信很多人沒有報案,而有舉報的案件,損失總金額數以十億元計,試過單單一個受害人就損失幾百萬元,有人失去筆生積蓄。

Tripp說:「騙子很會榨取受害人直到最後一分錢,他們有無窮的藉口說服受害人再付出多一點,再多一點,你就會得到回報,不幸地,沒有回報,剩下受害人陷入窮困。」

最防不勝防的是,現在的犯罪分子會用受害人所講的語言,並且在執法人員鞭長莫及的地方犯案.

Tripp說:「許多欺詐案,特別是涉及虛擬貨幣的騙案,騙子針對特定的族裔,向受害人講廣東話或國語,而騙徒身在海外,令我們很難執法。」

騙案手法層出不窮,但共同點就是,騙徒通常拒絕和受害人見面,也會囑咐受害人千萬不可以和家人朋友提起.

Tripp說:「與人見面很重要,如果與對方面對面,很多問題會變得清楚,雖然不一定解決所有問題,但我們知道許多騙子都會和受害人保持距離。」

