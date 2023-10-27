【全國新聞】針對亞太裔騙案頻生 騙徒常用什麼手段取得受害人信任（視頻）

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聯邦調查局（FBI）發現，近年越來越多針對亞太裔的騙案，騙徒精心設計圈套，一步一步引他們的獵物掉進陷阱，知己知彼，百戰百勝，我們一起探討騙子用什麼手段取得受害人的信任。

一切可能從一個故意打錯的電話，或者大家在社交網站上公開自己的日常生活細節開始。

FBI舊金山（三藩市）分局局長Robert Tripp說：「這是他們（騙徒）最佳的消息來源，我們愛告訴整個世界關於我們的事情，騙子專門尋找這些資料，用來度身定做謊言，欺騙特定的對象。」

不要以為近年盛行的感情騙案只有中年女人上當，Tripp表示，上當的人包括年輕男女，以及老年人，財務騙案的共同點是，騙子在網上或電話和受害人建立關係，贏取他們的信任，再利用這份信任騙走受害人的財產。

FBI表示，財務騙案數不勝數，當局相信很多人沒有報案，而有舉報的案件，損失總金額數以十億元計，試過單單一個受害人就損失幾百萬元，有人失去筆生積蓄。

Tripp說：「騙子很會榨取受害人直到最後一分錢，他們有無窮的藉口說服受害人再付出多一點，再多一點，你就會得到回報，不幸地，沒有回報，剩下受害人陷入窮困。」

最防不勝防的是，現在的犯罪分子會用受害人所講的語言，並且在執法人員鞭長莫及的地方犯案．

Tripp說：「許多欺詐案，特別是涉及虛擬貨幣的騙案，騙子針對特定的族裔，向受害人講廣東話或國語，而騙徒身在海外，令我們很難執法。」

騙案手法層出不窮，但共同點就是，騙徒通常拒絕和受害人見面，也會囑咐受害人千萬不可以和家人朋友提起．

Tripp說：「與人見面很重要，如果與對方面對面，很多問題會變得清楚，雖然不一定解決所有問題，但我們知道許多騙子都會和受害人保持距離。」

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