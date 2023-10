【灣區新聞】

聖荷西警方逮捕了一名涉嫌對未成年少女性侵的送餐人員。

警方表示,涉案人是21歲的Sunnyvale居民Sandeep Sandeep。

警方表示,在10月21日接報,性侵事發地點是The Alameda1000號路段的一間汽車旅館,涉案男子被指涉嫌在送餐的時候,強行進入旅館房間,然後對未成年少女性侵。

警方事後在Campbell市逮捕他,並將起訴他涉嫌意圖犯下性罪行、性侵和非法軟禁的控罪。

警方呼籲對類似案件有消息的民眾,聯絡他們報案。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。