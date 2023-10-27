【灣區新聞】舊金山主辦亞太經合會能否振興酒店及觀光業（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

APEC亞太經合會11月11日到17日在舊金山舉行，舊金山是否能夠藉著這場世界級的活動，振興酒店及觀光業？

21個國家和地區領袖、商業領袖及代表，在亞太經合會開會期間，哪些酒店是他們的首選？

Hotel Council of San Francisco執行長Alex Bastian說：「我知道這些國家領袖下榻酒店，但我無可奉告，我們不只要提供一個安全可靠的環境，在這個友善的社區，我們更要尊重隱私，這部分我們非常尊重，就酒店關心的是，我們要客人有難忘的經驗，希望他們能夠再回來。」

儘管對方口風很緊，不過記者上網查詢，這段期間舊金山酒店的入住率，發現這間經常招待世界多個國家領袖，位於Nob Hill區Mason街的Fairmont酒店，已經預訂全滿。

至於在價格方面，記者輸入APEC開會日期，以及開會前一個星期，發現舊金山的酒店沒有因為這場國際盛會而標價特別貴。

Bastian說：「你知道這個城市，一直是全國排名前三的目的地，在疫情之前，我們的入住率約為80%，在疫情高峰，只有8%入住率。」

Bastian說，目前舊金山酒店的入住率，已經回升到64%，來參加APEC的不光是國家領導人，還有商界領袖以及上千名記者，這是給全世界展現舊金山的時刻。

許多國家商業領袖，也會來參加亞太經合會，身為東道主的舊金山，希望能夠展現最好的一面，希望這些執行長來投資舊金山。

Bastian說：「我們真正應該注意到的是，大公司執行長，他們會把這個城市看做一個投資，記者中可能有來自世界各地，大約1000名記者，將透過報導的視角，來看待這座城市，當然來自世界各地的世界領導人，也會將這座城市視為他們國家與這個國家之間聯繫的門戶城市。」

儘管舊金山舉辦過大型的活動，但是距離上次舉辦世界級的活動已超過半世紀，1915年世界博覽會，1945年聯合國籌備大會。

Bastian說：「說到這座城市，我們有很多令人難以置信的瑰寶，所以我認為，說到這次活動的規模，21位國家或地區首腦，自從我們上次在這裡舉辦類似的活動以來，已經有一段時間了，我相信聯合國在40年代，或50年代在這裡舉辦過一些活動，那是幾十年前的事了，當然我們在這裡舉辦過世界博覽會，甚至在那之前，所以我們有舉辦大型活動的歷史，但在最近的記憶中，這是我們城市舉辦過的最大型的活動。」

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