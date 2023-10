【灣區新聞】舊金山主辦亞太經合會能否振興酒店及觀光業（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

APEC亞太經合會11月11日到17日在舊金山舉行,舊金山是否能夠藉著這場世界級的活動,振興酒店及觀光業?

21個國家和地區領袖、商業領袖及代表,在亞太經合會開會期間,哪些酒店是他們的首選?

Hotel Council of San Francisco執行長Alex Bastian說:「我知道這些國家領袖下榻酒店,但我無可奉告,我們不只要提供一個安全可靠的環境,在這個友善的社區,我們更要尊重隱私,這部分我們非常尊重,就酒店關心的是,我們要客人有難忘的經驗,希望他們能夠再回來。」

儘管對方口風很緊,不過記者上網查詢,這段期間舊金山酒店的入住率,發現這間經常招待世界多個國家領袖,位於Nob Hill區Mason街的Fairmont酒店,已經預訂全滿。

至於在價格方面,記者輸入APEC開會日期,以及開會前一個星期,發現舊金山的酒店沒有因為這場國際盛會而標價特別貴。

Bastian說:「你知道這個城市,一直是全國排名前三的目的地,在疫情之前,我們的入住率約為80%,在疫情高峰,只有8%入住率。」

Bastian說,目前舊金山酒店的入住率,已經回升到64%,來參加APEC的不光是國家領導人,還有商界領袖以及上千名記者,這是給全世界展現舊金山的時刻。

許多國家商業領袖,也會來參加亞太經合會,身為東道主的舊金山,希望能夠展現最好的一面,希望這些執行長來投資舊金山。

Bastian說:「我們真正應該注意到的是,大公司執行長,他們會把這個城市看做一個投資,記者中可能有來自世界各地,大約1000名記者,將透過報導的視角,來看待這座城市,當然來自世界各地的世界領導人,也會將這座城市視為他們國家與這個國家之間聯繫的門戶城市。」

儘管舊金山舉辦過大型的活動,但是距離上次舉辦世界級的活動已超過半世紀,1915年世界博覽會,1945年聯合國籌備大會。

Bastian說:「說到這座城市,我們有很多令人難以置信的瑰寶,所以我認為,說到這次活動的規模,21位國家或地區首腦,自從我們上次在這裡舉辦類似的活動以來,已經有一段時間了,我相信聯合國在40年代,或50年代在這裡舉辦過一些活動,那是幾十年前的事了,當然我們在這裡舉辦過世界博覽會,甚至在那之前,所以我們有舉辦大型活動的歷史,但在最近的記憶中,這是我們城市舉辦過的最大型的活動。」

