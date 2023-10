【灣區新聞】都會運輸委員會提三方案紓緩交通阻塞

【KTSF 歐志洲報導】

為了研究如何長期減少灣區交通阻塞問題,都會運輸委員會目前就在一些灣區高速公路路段收過路費的建議,進行第二階段的公眾諮詢。

都會運輸委員會就如何減少交通阻塞的議題,考慮採取以下三個紓緩交通阻塞的建議:

一、向開往舊金山、奧克蘭和聖荷西市中心的車輛收費;

二、在有快線巴士穿行,或是有公共列車穿行的路段收費;

三、在高速公路上的一條車道收費,或是也在和高速公路平行的道路進行收費;

當局也可以選擇保持現狀。

都會運輸委員會和加州運輸局Caltrans名為「下一代高速公路」的研究在去年初開始,目標也要推廣人們使用除了開車以外的其他通勤方式。

當局在6月發布的一項研究也顯示,現有的過橋費和快速車道,雖然鼓勵人們使用公共交通工具,也收到一些來改善交通的款額,但不一定有效減少交通阻塞,相比之下,道路收費會更有效。

在第一輪的收集社區意見中,民眾表示不想有交通阻塞,和有更好的公共交通系統,但是也擔心,新計劃會加重對低收入家庭的負擔。

當局將在11月7日和8日進行多兩次的網上座談會,發布計劃細節和聽取社區意見,而要是要落實道路收費的計劃,明年初將決定可能受影響路段,但是試點計劃至少將等到2030年才會落實。

