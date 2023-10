【加州新聞】加州參議員威善高提新法案 加強打擊汽車爆竊案

【KTSF 傅景竑報導】

加州參議員威善高提出新的法案,加強打擊汽車爆竊案的法例。

代表舊金山地區的加州參議員威善高(Scott Wiener)週四與市長布里德、舊金山地檢官謝安宜等執法人員及市區領袖,在舊金山藝術宮Palace of Fine Arts宣布提出新的法案,因為這個地點是市內其中一處汽車爆竊案的黑點。

威善高說:「當一個人的汽車被闖入時,他們的貴重物品可能會被偷走,如果車窗被砸碎,他們可能就無法使用汽車了,他們可能無法上班,可能無法接送孩子上學,因此,這是傷害人的罪行,我們要確保我們的執法部門,擁有解決此問題所需的工具。」

威善高指,現時的法例下,地檢官必須有證據證明,爆竊案發生當下,該汽車的車門是有上鎖的,就算竊賊很明顯的是透過破壞車窗進行盜竊。

他所提出的法案就會撤銷一定要證明汽車上了鎖的準則,幫助執法人員更快速的辦案。

而法案主打的另一項改變,就是撤除受害者必須出庭作證的要求,地檢官謝安宜就表示,現時許多爆竊案雖然有人證物證,但因為事主往往是外地客,來舊金山只是短暫停留,要求他們回到舊金山出庭作證可能性不高,所以這些案件往往就不會有結果,也讓竊賊們繼續逍遙法外。

威善高認為,這項提案將有效填補這些法例漏洞,但同樣的提案在2018以及2019年都有提出,他指當時因為「程序原因」,最終是沒有通過,該法案是否將在這個會期闖關成功仍有待觀察。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。