【加州新聞】加州參議員威善高提新法案 加強打擊汽車爆竊案

【KTSF 傅景竑報導】

加州參議員威善高提出新的法案，加強打擊汽車爆竊案的法例。

代表舊金山地區的加州參議員威善高（Scott Wiener）週四與市長布里德、舊金山地檢官謝安宜等執法人員及市區領袖，在舊金山藝術宮Palace of Fine Arts宣布提出新的法案，因為這個地點是市內其中一處汽車爆竊案的黑點。

威善高說：「當一個人的汽車被闖入時，他們的貴重物品可能會被偷走，如果車窗被砸碎，他們可能就無法使用汽車了，他們可能無法上班，可能無法接送孩子上學，因此，這是傷害人的罪行，我們要確保我們的執法部門，擁有解決此問題所需的工具。」

威善高指，現時的法例下，地檢官必須有證據證明，爆竊案發生當下，該汽車的車門是有上鎖的，就算竊賊很明顯的是透過破壞車窗進行盜竊。

他所提出的法案就會撤銷一定要證明汽車上了鎖的準則，幫助執法人員更快速的辦案。

而法案主打的另一項改變，就是撤除受害者必須出庭作證的要求，地檢官謝安宜就表示，現時許多爆竊案雖然有人證物證，但因為事主往往是外地客，來舊金山只是短暫停留，要求他們回到舊金山出庭作證可能性不高，所以這些案件往往就不會有結果，也讓竊賊們繼續逍遙法外。

威善高認為，這項提案將有效填補這些法例漏洞，但同樣的提案在2018以及2019年都有提出，他指當時因為「程序原因」，最終是沒有通過，該法案是否將在這個會期闖關成功仍有待觀察。

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