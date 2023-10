【灣區新聞】舊金山警局911調度員面臨人手短缺問題

【KTSF 朱慧琪報導】

APEC亞太經合會議即將來臨,舊金山(三藩市)市區將會實施嚴格的保安措施,與此同時,舊金山911調度員正面對人手短缺的問題。

全國各地911中心人手不足,難以填補空缺,代表舊金山911調度員的工會主席指出,舊金山的911調度中心人手長期不足,導致調度員出現過度疲勞,甚至沒有辦法達到緊急電話響起後,15秒內要接聽的標準。

本月較早時候,舊金山市府為了準備APEC的來臨,計劃15年來首次總動員911調度員的計劃,發調度員與應急管理局之間的緊張關係,當局啟動總動員,通常是為了應對未可預知的自然災害,911調度員需要每星期5日、每日12小時當值,這項計劃最終被撤回。

911調度員認為,他們應該被歸類為公共安全人員,例如警察和消防員,得到同等的福利。

舊金山應急管理局行政主任Mary Ellen Carroll表示,舊金山的911調度員人手近年少了約40%,當局最近首次聘請了一名招募員,嘗試解決人手不足的問題

舊金山市參議會主席佩斯金(Aaron Peskin)表示,不會將911調度員列為公共安全人員,但他表示會想辦法為調度員爭取更佳的福利,以及增加人手。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。