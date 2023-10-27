【灣區新聞】舊金山警局911調度員面臨人手短缺問題

【KTSF 朱慧琪報導】

APEC亞太經合會議即將來臨，舊金山（三藩市）市區將會實施嚴格的保安措施，與此同時，舊金山911調度員正面對人手短缺的問題。

全國各地911中心人手不足，難以填補空缺，代表舊金山911調度員的工會主席指出，舊金山的911調度中心人手長期不足，導致調度員出現過度疲勞，甚至沒有辦法達到緊急電話響起後，15秒內要接聽的標準。

本月較早時候，舊金山市府為了準備APEC的來臨，計劃15年來首次總動員911調度員的計劃，發調度員與應急管理局之間的緊張關係，當局啟動總動員，通常是為了應對未可預知的自然災害，911調度員需要每星期5日、每日12小時當值，這項計劃最終被撤回。

911調度員認為，他們應該被歸類為公共安全人員，例如警察和消防員，得到同等的福利。

舊金山應急管理局行政主任Mary Ellen Carroll表示，舊金山的911調度員人手近年少了約40%，當局最近首次聘請了一名招募員，嘗試解決人手不足的問題

舊金山市參議會主席佩斯金（Aaron Peskin）表示，不會將911調度員列為公共安全人員，但他表示會想辦法為調度員爭取更佳的福利，以及增加人手。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。