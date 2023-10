【KTSF 萬若全報導】

南聖荷西星期二晚上發生一宗撞車後不顧而去的案件,一名孕婦及腹中胎兒死亡。

警方在星期二晚上8時40分後接報,初步調查,受害者駕駛2008年黑色日產汽車,在Blossom Hill Road東行線行駛,結果被一部2013白色現代汽車撞到,白色車上兩人棄車徒步逃走,警方後來發現肇事車輛原來是失車。

受重傷的孕婦送院後傷重死亡,院方立刻剖腹把胎兒取出,嬰兒最終也傷重死亡。

死者April Zoglauer是一位幼兒園老師,家人發起眾籌,警方表示,有線索可以致電(408) 277-4654,截至目前,聖荷西今年已經有44人死於車禍。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。