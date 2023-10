【KTSF 梁展穎報導】

北卡羅來納州一間寓所有五名男女中槍死亡,當地警方表示案件有可疑。

案發於週三晚上,北卡羅來納州Sampson縣的鄉郊一名市民打911報案,指他晚上大約11點鐘,曾與其中一位受害人通電話,在回家途中路經事發寓所,發現多人遇害。

警方說,死者包括一名女子和四名男子,全部人都身受槍傷,五名死者都是不同族裔,年齡介乎30至80歲,警方暫時未能確定他們的關係。

由於警方未通知所有死者家屬,因此未能公布死者的身份,警方指案件有可疑,目前仍然在現場調查和跟進線索。

