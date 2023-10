【全國新聞】因應緬因州發生奪命槍擊案 拜登政府促共和黨人加強槍管立法

【KTSF 張麗月報導】

針對緬因州發生的嚴重槍擊案,拜登政府正呼籲國會共和黨人,在進一步管制槍械的立法問題上,尋求兩黨取得共識。

白宮發言人Karine Jean-Pierre表示,總統拜登已經分別與緬因州州長,以及該州多名國會議員溝通,拜登承諾面對這宗恐怖悲劇,聯邦將會全力提供援助,並下令白宮和所有公共建築物下半旗致哀。

她指出,拜登簽署了兩黨的《更安全社區法案》生效,單靠行政命令並不足夠,而副總統賀錦麗也負責監督新成立的「槍械暴力及防止辦公室」。

賀錦麗認為,是國會的權力去通過立法,令街道、社區和學校更安全。

白宮發言人又說,國會眾議院已經選出新議長Mike Johnson,現在是時候應該尋求兩黨取得共識,去進一步管制槍械。

Jean-Pierre說:「讓我們合作去禁止攻擊性武器,以及禁止高容量彈匣、執行全面背景審查、要求安全儲存槍枝、要求槍枝遠離罪犯和危險人物,因為他們沒有必要攜帶槍械。」

