【灣區新聞】Santa Clara縣或將經歷15年來最嚴重房地產貶值（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Santa Clara縣估值官辦公室數據顯示，該縣可能即將經歷15年來，最嚴重的房地產貶值。

Santa Clara縣估值官辦公室數據顯示，房地產價值下跌的數目從去年的2,595宗，增加到今年的19,325宗。

San Jose Spotlight訪問估值官Larry Stone，他表示，這是自2008年金融危機以來，該縣首次出現如此大幅度的下降。

房地產貶值案例數量急遽增加，相當於全縣少了47億美元，大部份都是住宅。

Stone說，當利率上升和通貨膨脹發生時，房價就會下降，現在利率如此之高，徘徊在8%左右，導致屋主不賣房子，因為他們必須以更高的利率再買房子，這使得房屋庫存量減少。

此外，Stone也擔心，房地產價格持續下降，長遠將影響公立學校教育經費，因為該縣地價稅有51%分配給學區。

儘管2022年下半年，房地產市場出現萎縮，但整體來說，Santa Clara縣所有房地產價值去年仍增長了近412億美元，這比上一年增長了6.6%。

該報告列出了2022-23年，該縣十大商業納稅人，其中排名第一的Google繳納了1.17億美元的稅款，其次是PG&E，繳稅8,680萬美元。

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