【灣區新聞】Santa Clara縣或將經歷15年來最嚴重房地產貶值（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Santa Clara縣估值官辦公室數據顯示,該縣可能即將經歷15年來,最嚴重的房地產貶值。

Santa Clara縣估值官辦公室數據顯示,房地產價值下跌的數目從去年的2,595宗,增加到今年的19,325宗。

San Jose Spotlight訪問估值官Larry Stone,他表示,這是自2008年金融危機以來,該縣首次出現如此大幅度的下降。

房地產貶值案例數量急遽增加,相當於全縣少了47億美元,大部份都是住宅。

Stone說,當利率上升和通貨膨脹發生時,房價就會下降,現在利率如此之高,徘徊在8%左右,導致屋主不賣房子,因為他們必須以更高的利率再買房子,這使得房屋庫存量減少。

此外,Stone也擔心,房地產價格持續下降,長遠將影響公立學校教育經費,因為該縣地價稅有51%分配給學區。

儘管2022年下半年,房地產市場出現萎縮,但整體來說,Santa Clara縣所有房地產價值去年仍增長了近412億美元,這比上一年增長了6.6%。

該報告列出了2022-23年,該縣十大商業納稅人,其中排名第一的Google繳納了1.17億美元的稅款,其次是PG&E,繳稅8,680萬美元。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。