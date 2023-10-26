【全國新聞】RSV病毒疫苗短缺 六個月以上健康嬰兒或暫時未能接種

【KTSF 張擎鳳報導】

今年有新的抗體療法，可以對抗RSV呼吸道合胞病毒，但六個月以上的健康嬰兒，暫時未必可能受惠，因為供應短缺。

RSV呼吸道合胞病毒，是導致嬰兒住院的主要原因，這種病毒可以令肺部受到嚴重感染，甚至造成死亡個案。

美國兒科醫學會醫生Sean O’Leary說：「好消息是，這一年我們有兩種產品，也許能預防它。」

但是今個星期，聯邦疾控中心（CDC）提出新建議，由於可以保護嬰兒免受嚴重RSV病毒感染的藥物Nirsevimab供應有限，CDC新指引建議醫生保留這種藥物給風險最高的嬰兒使用，即是六個月以下的嬰兒，以及有病史的嬰兒。

O’Leary醫生說：「我們沒預料會有短缺，因為我們獲確保有充足的供應。」

CDC也建議醫生，停止對8至19個月大的嬰兒使用Nirsevimab，因為他們可以接種Palivizumab，在RSV季節中，必須每月接種一次，而新藥打一針就可提供六個月的保護。

嚴格而言，Nirsevimab並不是疫苗，而是一種已經現成的抗體，能夠依附病毒，並阻止病毒感染健康細胞，不必人體免疫系統去操勞，因此這是一種被動式療法。

O’Leary醫生表示，還有一種孕產婦疫苗，可以幫助預防RSV病毒。

O’Leary說：「它看似非常安全有效，可以在懷孕32至36週時注射，我們沒有聽說這藥特別短缺。」

O’Leary醫生也表示，希望新藥缺貨只是短期問題。

O’Leary醫生說：「今年我們面臨挑戰，老實說，這有點令人沮喪，但我們正在盡力而為。」

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