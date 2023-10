【全國新聞】RSV病毒疫苗短缺 六個月以上健康嬰兒或暫時未能接種

【KTSF 張擎鳳報導】

今年有新的抗體療法,可以對抗RSV呼吸道合胞病毒,但六個月以上的健康嬰兒,暫時未必可能受惠,因為供應短缺。

RSV呼吸道合胞病毒,是導致嬰兒住院的主要原因,這種病毒可以令肺部受到嚴重感染,甚至造成死亡個案。

美國兒科醫學會醫生Sean O’Leary說:「好消息是,這一年我們有兩種產品,也許能預防它。」

但是今個星期,聯邦疾控中心(CDC)提出新建議,由於可以保護嬰兒免受嚴重RSV病毒感染的藥物Nirsevimab供應有限,CDC新指引建議醫生保留這種藥物給風險最高的嬰兒使用,即是六個月以下的嬰兒,以及有病史的嬰兒。

O’Leary醫生說:「我們沒預料會有短缺,因為我們獲確保有充足的供應。」

CDC也建議醫生,停止對8至19個月大的嬰兒使用Nirsevimab,因為他們可以接種Palivizumab,在RSV季節中,必須每月接種一次,而新藥打一針就可提供六個月的保護。

嚴格而言,Nirsevimab並不是疫苗,而是一種已經現成的抗體,能夠依附病毒,並阻止病毒感染健康細胞,不必人體免疫系統去操勞,因此這是一種被動式療法。

O’Leary醫生表示,還有一種孕產婦疫苗,可以幫助預防RSV病毒。

O’Leary說:「它看似非常安全有效,可以在懷孕32至36週時注射,我們沒有聽說這藥特別短缺。」

O’Leary醫生也表示,希望新藥缺貨只是短期問題。

O’Leary醫生說:「今年我們面臨挑戰,老實說,這有點令人沮喪,但我們正在盡力而為。」

