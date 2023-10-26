【全國新聞】眾議長選舉塵埃落定 Mike Johnson獲全院共和黨人支持當選

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院議長選舉已經塵埃落定，眾議院全院週三選出新議長，路易斯安那州聯邦眾議員Mike Johnson得到共和黨團的一致支持而當選，他屬於極保守派。

51歲的Johnson是前總統特朗普的盟友，他也是國會策劃推翻2020年總統大選結果的關鍵人物，他今次是得到眾議院全院共和黨人一致支持當選新議長，全院的表決結果是Johnson得到220票，已經超出當選所需的217票門檻，眾議院少數黨領袖Hakeem Jeffries就得到209票。

當選眾議長之後，Johnson對記者說，國會眾議院隨時準備好去管治，眾議院也將會立即行動開始工作。

Johnson說：「我們經歷了很多，但我們隨時準備好去管治，也會立即開始工作，你們聽到我今天說話許多，我也不會說太多，因為太陽很光，也很溫暖，但我們將不會舉辦常見的儀式和慶祝，傳統上伴隨新議長選出，因為我們沒有時間這樣做，此刻美國人民的事務實在太迫切。」

他又說，未來的議會議程將會排得密密麻麻，眾議院將會立即開始工作，以應對當前的危機，包括支援以色列和烏克蘭的議案，以及解決聯邦撥款開支法案等。

前眾議長麥卡錫大約在三個星期前被罷免之後，議長職位一直懸空，期間在推舉議長人選方面幾經波折，提名了三名候選人Steve Scalise、Jim Jordan和Tom Emmer之後，他們都因為不會在全院拿到足夠支持票而先後宣布退選，直至週三，新議長才敲定為Johnson。

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