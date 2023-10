【全國新聞】眾議長選舉塵埃落定 Mike Johnson獲全院共和黨人支持當選

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院議長選舉已經塵埃落定,眾議院全院週三選出新議長,路易斯安那州聯邦眾議員Mike Johnson得到共和黨團的一致支持而當選,他屬於極保守派。

51歲的Johnson是前總統特朗普的盟友,他也是國會策劃推翻2020年總統大選結果的關鍵人物,他今次是得到眾議院全院共和黨人一致支持當選新議長,全院的表決結果是Johnson得到220票,已經超出當選所需的217票門檻,眾議院少數黨領袖Hakeem Jeffries就得到209票。

當選眾議長之後,Johnson對記者說,國會眾議院隨時準備好去管治,眾議院也將會立即行動開始工作。

Johnson說:「我們經歷了很多,但我們隨時準備好去管治,也會立即開始工作,你們聽到我今天說話許多,我也不會說太多,因為太陽很光,也很溫暖,但我們將不會舉辦常見的儀式和慶祝,傳統上伴隨新議長選出,因為我們沒有時間這樣做,此刻美國人民的事務實在太迫切。」

他又說,未來的議會議程將會排得密密麻麻,眾議院將會立即開始工作,以應對當前的危機,包括支援以色列和烏克蘭的議案,以及解決聯邦撥款開支法案等。

前眾議長麥卡錫大約在三個星期前被罷免之後,議長職位一直懸空,期間在推舉議長人選方面幾經波折,提名了三名候選人Steve Scalise、Jim Jordan和Tom Emmer之後,他們都因為不會在全院拿到足夠支持票而先後宣布退選,直至週三,新議長才敲定為Johnson。

