【灣區新聞】東灣Oakley家庭聚會發生槍擊案 16歲少年被槍殺

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣Oakley上週六一場家庭聚會發生槍擊案,一名16歲少年被槍殺,Contra Costa縣法醫官辦公室證實少年的身份。

法醫官辦公室確認,死者是16歲的Brentwood居民Ke’Marion Tucker。

事發於上週六晚上約11點12分,Shannon Way 400號路段,在槍擊事件發生前30分鐘,警方曾接獲關於事發房屋的噪音投訴,並前往該房屋。

住所內一名18歲女生曾向警方表示,她試圖結束聚會,但不成功,仍然有青少年陸續抵達,警方提出幫忙結束聚會,但被該名居民拒絕,警員隨後離開。

一名目擊者告訴警方,警員離開後,有大約20至30名青少年抵達,由於前門鎖著而無法進入,這些青少年轉而通過側門進入屋內。

警方表示,不久後,屋內傳來尖叫聲,有人從前門跑出,當時傳來大約五到六聲槍聲,事件中,16歲Tucker中槍,當場證實死亡,另外亦有三名青少年受傷。

鄰居Williams說:「他看著窗外,我聽到有人說中槍,我立即跑出房子,抓住了我的一個孩子,碰巧看到另一個孩子去世了,就像我真的就在那裡,他正在呼最後一口氣,然後它就發生了,是有點不真實。」

Tucker就讀的學校發文指,事件可能會在社區中產生衝擊,該校已經在圖書館,為有需要學生和教職員提供諮詢和幫助。

警方表示,案件仍在調查中,如任何人有案件訊息,請致電:(925)625-8060。

