【灣區新聞】東灣Oakley家庭聚會發生槍擊案 16歲少年被槍殺

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣Oakley上週六一場家庭聚會發生槍擊案，一名16歲少年被槍殺，Contra Costa縣法醫官辦公室證實少年的身份。

法醫官辦公室確認，死者是16歲的Brentwood居民Ke’Marion Tucker。

事發於上週六晚上約11點12分，Shannon Way 400號路段，在槍擊事件發生前30分鐘，警方曾接獲關於事發房屋的噪音投訴，並前往該房屋。

住所內一名18歲女生曾向警方表示，她試圖結束聚會，但不成功，仍然有青少年陸續抵達，警方提出幫忙結束聚會，但被該名居民拒絕，警員隨後離開。

一名目擊者告訴警方，警員離開後，有大約20至30名青少年抵達，由於前門鎖著而無法進入，這些青少年轉而通過側門進入屋內。

警方表示，不久後，屋內傳來尖叫聲，有人從前門跑出，當時傳來大約五到六聲槍聲，事件中，16歲Tucker中槍，當場證實死亡，另外亦有三名青少年受傷。

鄰居Williams說：「他看著窗外，我聽到有人說中槍，我立即跑出房子，抓住了我的一個孩子，碰巧看到另一個孩子去世了，就像我真的就在那裡，他正在呼最後一口氣，然後它就發生了，是有點不真實。」

Tucker就讀的學校發文指，事件可能會在社區中產生衝擊，該校已經在圖書館，為有需要學生和教職員提供諮詢和幫助。

警方表示，案件仍在調查中，如任何人有案件訊息，請致電：（925）625-8060。

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