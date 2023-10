【KTSF】

喬治亞州阿特蘭大地區一間特許經銷商的Dunkin咖啡店,兩年幾前,一個女人因為在店內被倒瀉的熱咖啡,嚴重灼傷身體多個部位的皮膚,案件終於得到和解,當事人獲得300萬元賠償。

這名沒有透露姓名的女子聲稱,事件發生在兩年多之前,這間Dunkin的特許經銷商Golden Donuts咖啡店,當時因為咖啡的杯蓋沒有蓋好。

她的律師表示,熱咖啡送到她面前時,杯蓋打開,令到熱咖啡倒瀉,潑落她的身體多處部位,導致她的大腿、腹股溝和腹部,出現二級和三級嚴重燒傷,她必須接受廣泛的植皮手術,也曾經住院多個星期,醫療開支費用達20萬元。

本案的訴訟沒有提及咖啡店的母公司Dunkin,因此沒有作出回應。

