【KTSF】

南舊金山(南三藩市)警方搗破一個非法賣淫公寓,拘補了一名59歲女性負責人。

根據南舊金山警方早前接獲市民舉報,指Cypress Ave 400號路段一個公寓單位疑似從事賣淫活動,經過警方調查和監視後,證實公寓正在非法營運賣淫活動。

警方在本月19日持搜查令到上述地點調查,在現場發現兩名受害者或賣淫人士,以及兩名嫖客,起出賣淫活動證據,其中包括大量現金,拘補一名59歲女負責人,她將被控管理商業性賣淫活動。

中半島San Mateo人口走私計劃協調員正向案件的受害者提供服務。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。