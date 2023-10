【灣區新聞】聖荷西曾用作製冰毒房子標價155萬求售（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西一間被發現用作冰毒工廠和自製爆炸物的房子,目前供民眾購買,標價是155萬,而屋主也必須負責所有清除污染的工作。

根據地產公司Zillow的網站,聖荷西Vista Park區Potomac Court 668號的房子目前的標價是155萬。

聖荷西警察和聯邦調查局人員在今年3月,在這裡逮捕一名男子Peter Karasev,指他涉嫌囤積製造爆炸物的化學品、冰毒和槍械,調查人員指他涉嫌在聖荷西一些基礎設施放置炸彈,這包括PG&E的變壓器,沒有人在爆炸事件中受傷。

警方表示,被告當時和妻子還有三個年幼的孩童住在這裡,Karasev被捕後羈押候審,妻子和年幼的孩童事發之後搬離,他的妻子沒有面對任何控罪,而被告Karasev則面對三項危害兒童安全、還有涉及縱火、點燃具破壞力設備、干擾輸電電線,和擁有製造爆炸物的材料,並有製造爆炸物的意圖。

地產廣告中有提及屋子的歷史,說房子受冰毒和製冰毒工場的污染,買方需要負責清理工作的費用,目前不能進屋觀察,必須等到清理工作結束後,並得到在Santa Clara縣,衛生部門許可後才可以進屋。

標價155萬的這間兩層樓的房子,有6間睡房和4間浴室,還有一個車庫,根據縣政府的記錄,Peter Karasev是在2021年買下這房子。

