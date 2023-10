【灣區新聞】San Mateo市男事主兩電單車被偷 警憑車上追蹤器拘兩匪徒（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

中半島San Mateo市一名男事主的兩架電單車被人偷走,警方根據車上的追蹤器,去到南舊金山(南三藩市),並拘捕兩名涉案匪徒。

San Mateo警方表示,10月21日接獲男事主求助,他表示自己的兩架電單車,在位於East Hillsdale Boulevard 400號路段的公寓停車場被人偷走,而停車場設有閘門。

警方查閱閉路電視畫面,發現一架紅色的Toyota pickup貨車,載著兩架偷車離開停車場,警方憑著其中一架電單車上的追蹤器,追蹤到南舊金山的Veterans Boulevard 1300號路段。

當局之後和南舊金山警方協調,去到失車所在地,發現兩名疑犯、兩架失車,和涉事的紅色Toyota。

警方隨即拘捕兩名男子,兩人涉嫌一級爆竊、持有失車及偷車,被關押在San Mateo縣監獄,而兩架電單車就歸還予事主。

警方呼籲車主保護好自己的車輛,在車上安裝追蹤器,並連接到智能電話,萬一車輛被偷,警方尋獲失車和拘捕疑犯的機率會大大提升,而車輛受到的損毀亦會減至最低。

