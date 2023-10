【全國新聞】緬因州嚴重槍擊案至少18死13傷 槍手在逃

【有線新聞】

緬因州發生嚴重槍擊案,至少18人死亡、逾13人傷,警方正搜捕一名40歲懷疑槍手。

警方發放懷疑槍手的截圖,他身穿啡色上衣,手持突擊步槍。他去過多個地點,當局呼籲民眾盡快找地方躲避、關好門窗,案發地點一帶的商戶都要關門。

警方正搜捕一名叫卡德的40歲涉案男子,指他是危險人物、持有武器,相信是陸軍後備役的槍械教練,有精神病紀錄,近期曾報告出現幻聽並威脅在國民警衛隊基地開槍,夏天期間曾送入精神病中心兩周。

案發在當地周三晚,緬因州第二大城市劉易斯頓一間保齡球場和一間餐廳先後受槍擊,有目擊者拍攝到民眾慌忙逃出保齡球場,據報當時正舉行兒童保齡球賽,兩處槍擊地點相距大約10分鐘車程,有傳媒稱槍手亦在沃爾馬的配送中心出現過。州及縣警方出動數百人搜捕,鄰近的新罕布什爾州亦出動直升機協助搜索。

總統拜登致電緬因州州長米爾斯,稱會全力提供支援,聯邦調查局稱已準備隨時協助。警方亦發布相片呼籲公眾提供一輛白色私家車的線索,期後稱在距離案發地點約十公里地方,找到懷疑涉案私家車。

