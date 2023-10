【中國新聞】中國國務院前總理李克強心臟病發逝世 享年68歲（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

前中國國務院總理李克強,當地時間週五因為突發心臟病搶救無效,在上海去世,享年68歲,消息震驚國際。

中國官媒中央電視台當地時間27日正式發布李克強的死訊,表示他在本月26日突發心臟病送院,經搶救無效後,於27日凌晨去世。

央視指,中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委國務院原總理李克強同志,近日在上海休息,2023年10月26日因突發心臟病,經全力搶救無效,於10月27日0時10在上海逝世,享年68歲、訃告後發。

消息來得突然,震驚國際。

李克強是安徽定遠人,於1955年7月1日出生,曾在中國國家主席習近平第一個十年,也就是最初兩個任期內擔任總理職務,被稱為習李體制,等於是國家第二把手。

從共青團中央總書記出身的他,是典型團派,在習近平上台前,一度被視為熱門接班人選,不過最終由習近平上位。

去年中共20大,七位中共中央政治局常委全數由習家班人馬接任,包括李克強在內團派全數出局,如今卸任半年多後,突然因心臟病猝逝。

