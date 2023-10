【KTSF 朱慧琪報導】

週四的熱浪,讓聖荷西打破110年的高溫紀錄,但是天氣從週五開始轉涼,星期天還可能會下雨。

週四在加州上空的一股高壓氣團,使得灣區天氣酷熱,比平均溫度高出20華氏度。

聖荷西記錄到93度的高溫,以兩個華氏度打破110年的記錄,而北灣的Napa市,則記錄到95度的高溫,打破90年來的記錄。

灣區其他破紀錄的地方還包括舊金山國際機場和東灣的列治文市。

沿海地區因為稱為“southerly surge”的自然現象,會有從南方來的霧和風,把氣溫在一個小時內降低10度以上,這個現象會繼續推進,到了本週末,東灣內陸地區可以降至70多度。

目前的天氣預測模型也還預算出,星期日一些地區,特別是北灣,會有間歇性陣雨,也可能會打雷,但是雨量應該不會超過0.1英寸。

