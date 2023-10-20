【加州新聞】聯邦法院推翻加州禁大規模攻擊性武器的槍管法 州府上訴

【KTSF 古琳嘉報導】

加州已經實施多年的一項禁止大規模攻擊性武器的槍管法，週四遭聯邦法院推翻，不過加州隨即提出上訴。

一名聯邦法院法官週四推翻加州已經實施十年，禁止大規模攻擊性武器的法律，並稱這項限制「極端」而且「違憲」，該法律定義的武器包括多種半自動步槍、手槍和霰彈槍。

聯邦地區法院法官Roger Benitez週四裁定該武器禁令，妨礙居民基於憲法第二修正案的擁槍權，也沒有歷史前例可循，Benitez上個月也曾以類似的理據來推翻加州在高容量彈匣的禁令。

在這起訴訟中，加州州府抗辯認為，法律是為了預防大規模槍擊事件的槍手取得攻擊性武器，但法官認為，許多被禁的槍支也被守法的公民普遍用於自衛。

法官在裁決書上表示，「加州對少數人的犯罪濫用行為的回應，是解除許多善良居民的武裝，這種下意識的反應，在憲法上是站不住腳的，就像250年前一樣」。

對此，加州州長紐森反駁稱，這是對大規模槍擊事件的每位受害者及其家人的直接侮辱，又說加州的立法者，早在近35年前就決定戰爭武器在加州沒有立足之地。

做出裁決之後，法官給予州政府10天的時間，去申請在上訴期間暫緩執行禁令，而加州司法部長Rob Bonta，也立即提出上訴，因此目前這項禁止大規模攻擊性武器禁令仍然有效。

Bonta又批評法官的裁決危險而且誤導。

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