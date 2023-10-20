【財經新聞】灣區就業率連續三個月下滑

October 20, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注
(Pexels)

【KTSF 傅景竑報導】

灣區在9月份的職場數據再度呈下行趨勢，這也是灣區就業率連續第三個月下滑。

加州就業發展部的數據顯示，灣區9個縣在上個月一共減少5200份工作，最受打擊的區域是舊金山以及San Mateo都會區，一共裁去4100份工作，而南灣以及東灣也分別裁減了1,800以及1,600份工作。

有專家就向《The Mercury News》分析，市場預期利率將持續的高企、消費者和企業需求的放緩，以及亞洲和全球經濟的成長疲弱，都是灣區經濟以及就業率開始下滑的部分原因。

然而，整個加州的就業數字都出現放緩的跡象，加州在過去一個月只增加了8700份工作，是連續第四個月沒有達到一萬份工作的門檻，加州的失業率也在9月升至4.7%，與去年同期相比高出0.7%。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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