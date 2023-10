【財經新聞】灣區就業率連續三個月下滑

【KTSF 傅景竑報導】

灣區在9月份的職場數據再度呈下行趨勢,這也是灣區就業率連續第三個月下滑。

加州就業發展部的數據顯示,灣區9個縣在上個月一共減少5200份工作,最受打擊的區域是舊金山以及San Mateo都會區,一共裁去4100份工作,而南灣以及東灣也分別裁減了1,800以及1,600份工作。

有專家就向《The Mercury News》分析,市場預期利率將持續的高企、消費者和企業需求的放緩,以及亞洲和全球經濟的成長疲弱,都是灣區經濟以及就業率開始下滑的部分原因。

然而,整個加州的就業數字都出現放緩的跡象,加州在過去一個月只增加了8700份工作,是連續第四個月沒有達到一萬份工作的門檻,加州的失業率也在9月升至4.7%,與去年同期相比高出0.7%。

