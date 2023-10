【加州新聞】人口普查顯示亞裔族群是過去十年加州成長最快族裔

【KTSF 傅景竑報導】

根據最近發布的2020年人口普查資料,亞裔族群是過去十年在加州成長最快的族裔,但細分亞裔群體當中的不同族裔,就可以發現不同亞裔族群之間成長幅度的差距。

亞裔族群是加州增長最快的族裔,2020年的聯邦人口普查報告顯示,加州民眾在填寫自己的族裔認同時,認定自己為亞裔的人士增加了4分之1,也代表亞裔族群佔加州總人口約17%。

但這個亞裔群體當中,就包括許多不同的族裔認同,當中在過去十年內,增長幅度最大的是尼泊爾裔,人口翻了三倍之多,達到約兩萬多人。

而增幅第二大的族群則是新加坡移民,人口也增加了一倍之多,蒙古裔同樣也有一倍的增幅。

若以總人口來計算的話,加州的亞裔群體當中,華裔仍是最大的族群,總人口達180萬人,而且在過去十年內也有33%的增長,第二及第三大的族群,則是菲律賓裔以及印度裔。

