警方表示,一名19歲男子在華盛頓州中部向4人開槍,其中3人中槍死亡。

Toppenish市警察局長表示,週四大約凌晨5點左右,一名19歲男子在市內的一所房屋裡槍殺了一名13歲男孩,以及兩名分別18歲和21歲的女子,一名21歲男子亦中槍,送院搶救,情況危抬。

警方表示,隨後槍手吞槍自盡,目前案件仍在調查中。

