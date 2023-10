【灣區新聞】舊金山聯合校區與教師工會就合約達初步協議

【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山(三藩市)聯合校區與教師工會週五早晨終於就合約達成初步協議,內容包括廣泛的加薪,以及改善工作環境,另外,北灣Sausalito Marin City校區也就合約談判達成初步共識,未來三年教師可望加薪13%。

代表舊金山教育工作者的工會United Educators of San Francisco週五宣布,已經就合約談判和舊金山聯合校區達成初步共識,全新的兩年合約,第一年將為教師加薪9,000元,第二年則再加薪5%。

至於不需要證書的職位,最低時薪將提高至30元,或是第一年加薪8%,第二年再加薪5%,以較高者為準。

另外,代課老師未來兩年加薪15%,協議還包括一些改善工作環境、對學生更多的支持等。

這項初步協議還需經工會成員投票通過才算正式完成。

另一方面,Sausalito Marin City校區和代表教師的工會,經過近十個月的談判,終於達成初步協議,如果協議獲得雙方正式批准,教師未來三年將獲得13.6%的加薪,同時為員工支付健保費用至2025年,每年工作日減少三天,還有從事額外工作的時薪提高至55元。

這兩個校區的合約談判取得共識,都避免了教師罷工行動。

