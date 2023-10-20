【灣區新聞】舊金山聯合校區與教師工會就合約達初步協議

【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山（三藩市）聯合校區與教師工會週五早晨終於就合約達成初步協議，內容包括廣泛的加薪，以及改善工作環境，另外，北灣Sausalito Marin City校區也就合約談判達成初步共識，未來三年教師可望加薪13%。

代表舊金山教育工作者的工會United Educators of San Francisco週五宣布，已經就合約談判和舊金山聯合校區達成初步共識，全新的兩年合約，第一年將為教師加薪9,000元，第二年則再加薪5%。

至於不需要證書的職位，最低時薪將提高至30元，或是第一年加薪8%，第二年再加薪5%，以較高者為準。

另外，代課老師未來兩年加薪15%，協議還包括一些改善工作環境、對學生更多的支持等。

這項初步協議還需經工會成員投票通過才算正式完成。

另一方面，Sausalito Marin City校區和代表教師的工會，經過近十個月的談判，終於達成初步協議，如果協議獲得雙方正式批准，教師未來三年將獲得13.6%的加薪，同時為員工支付健保費用至2025年，每年工作日減少三天，還有從事額外工作的時薪提高至55元。

這兩個校區的合約談判取得共識，都避免了教師罷工行動。

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