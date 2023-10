【KTSF】

前總統特朗普在紐約的民事商業欺詐案中,因為罔顧法官命令,涉嫌違反禁制令,沒有刪除在社交媒體上的帖文,去攻擊一名法庭職員,他因此被判罰款5千元。

法官說,考慮到特朗普是初犯,因此暫時沒有考慮控告他藐視罪名,而藐視控罪可能面對監禁刑期。

法官曾經叫特朗普刪除在社交媒體上攻擊一名法庭職員的帖文,但這個帖文繼續登載在特朗普競選網站長達幾個星期。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。