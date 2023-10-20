【全國新聞】眾議長表決第三輪投票Jim Jordan再失利 共和黨團撤回提名

【KTSF 張麗月報導】
國會眾議院第三次投票選舉新任眾議長，Jim Jordan再次拿不到當選門檻的217票，因為有不少共和黨同僚堅決不支持他，隨後共和黨團舉行閉門會議，更投票撤回對他的提名。
在週五眾議院全院表決中，Jordan得票199張，比民主黨的候選人Hakeem Jeffries少3張，Jordan進一步流失的共和黨票，這次流失25票，比上兩次為多。
隨後共和黨團會議反對Jordan的人，合力投票撤回對他的提名，下一步的發展未明，黨團議會正在討論是否提出決議案，授權臨時議長麥亨利為期80日，以便處理聯邦政府預算案、軍援烏克蘭與以色列等緊急立法議程。
拜登總統已經向國會提出過千億的對外軍援撥款要求。
少數黨領袖Hakeem Jeffries已經表示，贊成將授權臨時議長的決議案提交全院表決，針對目前眾議院因為議長難產，而實質上等如癱瘓，他呼籲共和黨同僚永久放棄極端主義，轉而支持兩黨政策。
Jeffries說：「共和黨方面必須採取行動，決定與分裂共和黨會議的極端分子決裂，共和黨一片混亂，問題是美國人民正在付出代價。」
這次堅決反對Jordan的共和黨人，有很多是因為Jordan的盟友以高壓脅迫的方式向他們催票，當中有人接到死亡威脅，有人就連家人與幕僚人員都受到威脅。
也有共和黨人仍然不滿他們八個同黨倒戈，與民主黨人一起投票，罷免原眾議長麥卡錫。
消息指，動議罷免麥卡錫的Matt Gaet在黨團閉門會議中，同其他同黨人發生劇烈爭吵。
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