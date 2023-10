【全國新聞】眾議長表決第三輪投票Jim Jordan再失利 共和黨團撤回提名

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院第三次投票選舉新任眾議長,Jim Jordan再次拿不到當選門檻的217票,因為有不少共和黨同僚堅決不支持他,隨後共和黨團舉行閉門會議,更投票撤回對他的提名。

在週五眾議院全院表決中,Jordan得票199張,比民主黨的候選人Hakeem Jeffries少3張,Jordan進一步流失的共和黨票,這次流失25票,比上兩次為多。

隨後共和黨團會議反對Jordan的人,合力投票撤回對他的提名,下一步的發展未明,黨團議會正在討論是否提出決議案,授權臨時議長麥亨利為期80日,以便處理聯邦政府預算案、軍援烏克蘭與以色列等緊急立法議程。

拜登總統已經向國會提出過千億的對外軍援撥款要求。

少數黨領袖Hakeem Jeffries已經表示,贊成將授權臨時議長的決議案提交全院表決,針對目前眾議院因為議長難產,而實質上等如癱瘓,他呼籲共和黨同僚永久放棄極端主義,轉而支持兩黨政策。

Jeffries說:「共和黨方面必須採取行動,決定與分裂共和黨會議的極端分子決裂,共和黨一片混亂,問題是美國人民正在付出代價。」

這次堅決反對Jordan的共和黨人,有很多是因為Jordan的盟友以高壓脅迫的方式向他們催票,當中有人接到死亡威脅,有人就連家人與幕僚人員都受到威脅。

也有共和黨人仍然不滿他們八個同黨倒戈,與民主黨人一起投票,罷免原眾議長麥卡錫。

消息指,動議罷免麥卡錫的Matt Gaet在黨團閉門會議中,同其他同黨人發生劇烈爭吵。

