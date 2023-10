【灣區新聞】奧克蘭華埠週六設攤位收集選民簽名 罷免地檢官Pamela Price

【KTSF】

東灣Alameda縣有社區人士發起罷免地檢官Pamela Price的運動,現在是收集選民簽名的階段,這個週末在奧克蘭(屋崙)華埠會有攤位讓選民可以前往簽名。

時間是星期六早上10點到下午3點,地點是奧克蘭華埠富興中心廣場,接近Webster街入口的125號房,至於其他簽名地點,可瀏覽Recallpamelaprice.org網站。

有份發起罷免Alameda縣地檢官Pamela Price的社區領袖陳錫澎表示,收集選民簽名階段,頭一個星期已經收集到超過一萬個選民簽名。

罷免運動需在明年3月5日之前收集至少73,195個簽名,而罷免運動的目標是在截止日期之前收集9萬個選民簽名,對象是Alameda縣的14個城市和非城市管轄區的選民,包括北部的奧克蘭、Albany和柏克萊、南部的Newark和Fremont,到東部的Dublin、Pleasanton和Livermore.

