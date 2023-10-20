【國際新聞】哈馬斯與卡塔爾政府達協議 釋放一對美國母女

October 20, 2023 新聞, 國際新聞, 熱點關注
(Government of Israel)

【KTSF】

哈馬斯發表聲明表示，與卡塔爾政府達成協議，基於人道理由釋放一對美國母女。

以色列軍方表示已經接回獲得釋放的兩名美國母女人質，以軍相信，月初哈馬斯的突擊中，共有203人被哈馬斯擄走，哈馬斯週五發表聲明，表示與卡塔爾政府達成協議，基於人道理由釋放一對美國母女。

消息指，那位母親健康欠佳，而她17歲的女兒交由國際紅十字會照顧。

據家屬表示，兩母女住在芝加哥，早前到以色列南部探親慶祝猶太節。

總統拜登對美國人質獲釋感到高興，感謝以色列及卡塔爾政府的協助，國務卿布林肯指對此很高興，不過至今仍有10名美國人下落不明。

布林肯說：「我們歡迎他們獲釋，我們與他們的家人、朋友和親人一樣，感到恩慰，但仍有10名美國人在衝突中下落不明，我們知道其中一些人，與加沙大約200名人質，一起被哈馬斯扣押成為人質。」

華府正日以繼夜營救其他美國人質，卡塔爾外交部表示，會繼續與以色列及哈馬斯對話，令所有平民人質獲得釋放，以色列相信大多數人質仍生存。

另一方面，英國首相蘇納克週五在埃及首都開羅與總統塞西，以及巴勒斯坦領袖阿巴斯會晤，蘇納克向阿巴斯重申，英國長期支持「兩國方案」，並尋求巴勒斯坦與以色列人能在和平與安全中共存的未來。

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