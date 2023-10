【國際新聞】以軍預告將加強打擊加沙 為下一階段戰爭準備

【有線新聞】

以軍表明將擴大在加沙的軍事行動,為下一階段作戰做準備,又呼籲加沙民眾繼續南遷。另外,哈馬斯指曾告知協助斡旋的卡塔爾願意釋放多兩名人質,但遭以色列拒絕,以方批評是哈馬斯的宣傳伎倆。

以軍連日呼籲加沙民眾往南面逃走,但南部汗尤尼斯持續受轟炸,有住宅大廈被擊中,救援人員在瓦礫中搜救。

網上流傳相片,以軍在加沙北部空投傳單,警告居民離開,否則將被視作與恐怖組織合作。以軍否認將拒絕離開的平民視為恐怖分子,澄清社交平台的阿拉伯語翻譯不準確,強調是為了民眾安全,才呼籲他們撤離。

以軍參謀長哈勒維到加沙邊境視察,軍方發言人指會加強在加沙的軍事行動,打擊哈馬斯,為戰爭進入下一階段創造必要條件。

哈馬斯在剛過去的周五釋放一對美國母女人質,發言人指兩人獲釋當日,曾告知協助斡旋的卡塔爾基於人道理由,會以同樣程序釋放多兩名人質,但遭以方拒絕接收。以色列總理內塔尼亞胡辦公室聲明指,不會回應哈馬斯的宣傳伎倆,將繼續營救人質。

連接加沙和埃及的拉法口岸在當地周六曾短暫開通,容許20架運載藥物、醫療物資和食物的貨車駛入加沙,但不包括燃料。

有救援組織說在新一輪戰爭爆發前,加沙地區每日需要的物資相當於500架貨車運載的數量,周六運到當地的物資根本非常不足。

