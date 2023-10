【國際新聞】埃及拉法口岸開通 首批救援物資進入加沙

【有線新聞】

埃及連接加沙的拉法口岸在衝突後首次開通,約20架運載醫藥和食物的貨車經口岸進入加沙,但巴人預料仍難以扭轉人道災難。

經過連日談判,連接加沙和埃及的拉法口岸終於在當地周六早上10時開放,第一批運載藥物、醫療物資和少量罐頭食物的貨車駛到口岸,由聯合國的援助辦事處接收物資,再運送到加沙居民手中。

聯合國援助辦事處指首批物資只是滄海一粟,必須建立安全和持續的方式提供燃料等其他物資,並確保物資送到真正有需要的人手上。

巴勒斯坦自治政府則發聲明,預料援助不會改變災難性的醫療狀況,期望聯合國繼續提供人道支援,有必要建立全天候人道走廊容許傷者經走廊離開,以便接受適當的治療。

以色列周六則繼續空襲加沙北部,又表明救援物資只可留在加沙南部,不會容許流向北部,加沙亦繼續有火箭射向以色列南部。

