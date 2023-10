【灣區新聞】史丹福大學有學生報稱因為就以巴衝突發聲遭到騷擾

【KTSF】

以巴衝突持續升溫,帶來的影響亦隨之蔓延到美國本土的校園,除了種種的集會活動,史丹福大學亦有學生因為就事件發聲而遭到騷擾,灣區學生的生活如何受到戰爭影響。

史丹福大學學生Hamza獨自在校園舉起標語,譴責以色列報復行動,在打擊哈馬斯民兵時,同時亦殺害加沙內的平民。

他表示,自此有人在商用社交平台LinkedIn上騷擾自己,威脅他以後不會找到任何工作。

在猶太裔學生紀念被殺平民後,有人在校園地上寫上反對殖民主義的標語,又原本不怕表達意見的學生開始感到被滅聲。

來自以色列的教授Amichai說,作為老師的職責是要創造一個安全的環境,讓人們自由地表達意見。

然而有國際學生擔心,就業機會和簽證會受到影響,同時亦表示害怕遭人跟蹤,感到不安全和被威脅。

而兩位柏克萊加大教授日前對學生發表的公開信,則希望以身作為大家帶來希望。

一位巴勒斯坦裔和一位以色列裔的教授們向學生寫道,雖然我們意見分歧很大,但我們總是互相尊重,並重申不同的觀點,是校園生活很重要的一部分,希望學生們像兩位教授學習,彼此尊重。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。