【灣區走走】探秘撒哈拉：摩洛哥走走系列之沙漠之夢

這周「#灣區走走」繼續推出「摩洛哥走走」系列,我們將繼續探索這個充滿魔力和異域風情的北非寶地。走訪摩洛哥神奇、多樣性和令人驚嘆的風景。 這趟旅程將引領您深入摩洛哥最著名的景點之一 – 撒哈拉沙漠。這片沙漠一直是冒險家和文化愛好者的嚮往之地,被三毛故事啟發的流浪之人夢寐以求的勝地。 我們從撒哈拉的入口 – 梅祖卡小鎮出發,騎上駱駝,進入這片廣袤的大漠,感受海市蜃樓般的美景及變幻莫測的天氣,並深入了解當地的阿拉伯文化。「世界上沒有第二個撒哈拉了,也只有對愛它的人,它才向你呈現它的美麗和溫柔。」本周「 # 摩洛哥走走 」系列將帶您深入這個令人著迷的地方,探索摩洛哥多元文化的奧秘。請緊隨我們的腳步,一同揭開摩洛哥之旅的所有精彩!!

