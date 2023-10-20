【灣區新聞】警方公開中國駐舊金山總領事館遭私家車衝撞的事發片段（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）警方週四交代更多中國駐舊金山總領事館在日前遭私家車衝撞，司機被警員開槍擊斃的事件，指司機持刀，車上亦有十字弓，警方亦首次公開警員隨身攝影機的片段，部分片段可能會令觀眾感到不安，敬請留意。

舊金山警方週四交代更多中國駐舊金山總領事館在10月9日，遭私家車衝撞事件的細節，警方公開報案電話的錄音：「一輛汽車衝進中國大使館，而且那人有槍，請盡快派遣特警到場。」

警方亦首次公開警員隨身攝影機的片段。

警方表示，31歲的華裔男子Zhanyuan Yang，當時持刀不停揮動，經過警員多次命令後，仍然沒有遵從警員的指示伏在地上，現場的警員其後開槍將他擊傷，送院後傷重不治。

警方其後亦公佈Yang手持的刀照片，以及在後座十字弓的照片。

警方表示，雖然報案者聲稱Yang有槍，但警方在他身上找不到槍，警方未有公開Yang犯案的動機。

根據目擊者的片段顯示，當時在場民眾四散走避，涉案汽車當時高速撞門而入，撞到牆壁。

目擊者指，司機下車大叫「CCP在何處？」，CCP是中共的英文簡稱。

雖然警方沒有公佈Yang的照片，但The San Francisco Standard向本台提供了兩張Yang的學生照片。

根據The San Francisco Standard的報導，在Yang的屋內看到了仿製槍械，一張手繪東亞地圖，另外又指，他是開了另一位室友的車來攻擊領事館。

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