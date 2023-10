【灣區新聞】警方公開中國駐舊金山總領事館遭私家車衝撞的事發片段（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)警方週四交代更多中國駐舊金山總領事館在日前遭私家車衝撞,司機被警員開槍擊斃的事件,指司機持刀,車上亦有十字弓,警方亦首次公開警員隨身攝影機的片段,部分片段可能會令觀眾感到不安,敬請留意。

舊金山警方週四交代更多中國駐舊金山總領事館在10月9日,遭私家車衝撞事件的細節,警方公開報案電話的錄音:「一輛汽車衝進中國大使館,而且那人有槍,請盡快派遣特警到場。」

警方亦首次公開警員隨身攝影機的片段。

警方表示,31歲的華裔男子Zhanyuan Yang,當時持刀不停揮動,經過警員多次命令後,仍然沒有遵從警員的指示伏在地上,現場的警員其後開槍將他擊傷,送院後傷重不治。

警方其後亦公佈Yang手持的刀照片,以及在後座十字弓的照片。

警方表示,雖然報案者聲稱Yang有槍,但警方在他身上找不到槍,警方未有公開Yang犯案的動機。

根據目擊者的片段顯示,當時在場民眾四散走避,涉案汽車當時高速撞門而入,撞到牆壁。

目擊者指,司機下車大叫「CCP在何處?」,CCP是中共的英文簡稱。

雖然警方沒有公佈Yang的照片,但The San Francisco Standard向本台提供了兩張Yang的學生照片。

根據The San Francisco Standard的報導,在Yang的屋內看到了仿製槍械,一張手繪東亞地圖,另外又指,他是開了另一位室友的車來攻擊領事館。

