【灣區新聞】舊金山Embarcadero發生槍擊駁火事件 多人被捕（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

就今年6月，在舊金山Embarcadero發生的槍擊駁火事件，警方週四宣布已經逮捕了涉案的幾個人。

警方在6月18日星期天傍晚7點12分接報發生槍擊事件，警方表示，在Beach街和Stockton街交界處，一輛白色轎車和一輛黑色SUV東向行駛期間，車中的人在車輛行駛時駁火，雙方互相開槍幾個路口，期間有三輛不相關的車被子彈擊中，其中一輛車裡面的男子被玻璃碎片割傷。

駁火的兩輛車，再沿著Embarcadero行駛，到了Kearny街，兩輛車分別撞倒一個10歲和16歲的行人，他們送往醫院醫治。

肇事的兩輛車再開到Howard街的時候，黑色SUV撞到不動物體停了下來，警方逮捕了車中的一個28歲女子和一個33歲男子，兩人都有中槍。

警方表示，白色轎車中的三個人，在事發前從事汽車盜竊，後來警方也將他們逮捕。

警方之後執行的搜查令，搜獲了13把手槍、4枝攻擊性步槍，還有高數量的子彈。

舊金山地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）說：「我今天宣布我們起訴其中一人，他是Xavier Pittman，將面對串謀犯罪和兩項汽車盜竊罪

當局表示，還有一個嫌犯目前在Alameda縣監獄，將被移送到舊金山面對控罪。

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