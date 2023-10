【灣區新聞】舊金山Embarcadero發生槍擊駁火事件 多人被捕（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

就今年6月,在舊金山Embarcadero發生的槍擊駁火事件,警方週四宣布已經逮捕了涉案的幾個人。

警方在6月18日星期天傍晚7點12分接報發生槍擊事件,警方表示,在Beach街和Stockton街交界處,一輛白色轎車和一輛黑色SUV東向行駛期間,車中的人在車輛行駛時駁火,雙方互相開槍幾個路口,期間有三輛不相關的車被子彈擊中,其中一輛車裡面的男子被玻璃碎片割傷。

駁火的兩輛車,再沿著Embarcadero行駛,到了Kearny街,兩輛車分別撞倒一個10歲和16歲的行人,他們送往醫院醫治。

肇事的兩輛車再開到Howard街的時候,黑色SUV撞到不動物體停了下來,警方逮捕了車中的一個28歲女子和一個33歲男子,兩人都有中槍。

警方表示,白色轎車中的三個人,在事發前從事汽車盜竊,後來警方也將他們逮捕。

警方之後執行的搜查令,搜獲了13把手槍、4枝攻擊性步槍,還有高數量的子彈。

舊金山地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)說:「我今天宣布我們起訴其中一人,他是Xavier Pittman,將面對串謀犯罪和兩項汽車盜竊罪

當局表示,還有一個嫌犯目前在Alameda縣監獄,將被移送到舊金山面對控罪。

