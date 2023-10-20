【灣區新聞】追截匪徒時被汽車拖行 舊金山華裔警員受訪談事發經過（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

本台先前報導過，舊金山（三藩市）日落區一名華裔警員，在阻止汽車爆竊案的時候，被匪徒用汽車拖行而受傷，本台與這名警員以及拍檔談過，雖然他們表示不會被事件嚇怕，但可以從中學習。

警方表示，上週四凌晨兩點左右，Taraval警察分局的兩名夜班警員黃海賢（Simon Wong）和Jeff Chen接報，抵達Irving街夾43 Ave調查汽車爆竊案。

當時Jeff Chen阻止疑犯時受傷，該名疑犯開車將他拖行了幾呎，他送到附近的醫院接受治療，沒有生命危險。

Taraval分區警局局長Brien Hoo說：「我的第一個反應是，要確保警員沒有受到永久性傷害，他們沒事，其中一名警員，希望第二天返回工作崗位，我們不得不告訴他必須休息，原因是腎上腺素消退後，一些瘀傷和一些疼痛就可能出現。」

代表日落區的市參事殷嘉立（Joel Engardio），週三親身去到Taraval警察分局，向Jeff Chen以及其拍檔警員黃海賢頒發嘉許狀，表揚他們的英勇行為。

殷嘉立說：「這個儀式很重要，因為我認為市府的民選官員，長期以來不給予警察支持，重要的是改變，並表明在舊金山，我們確實支持警察，並希望鼓勵更多的人申請警察工作。」

受傷的華裔警員Jeff Chen和他的拍檔黃海賢表示，不會被事件嚇怕，但可以從中學習。

Jeff Chen說：「我想如果我們再面對同樣的情況，我們從錯誤中學習，我的錯誤是不要跳進一架正在行駛中的汽車，但我們每個人會汲取教訓，就像我們從先前的事件中學習一樣，就像如果你騎單車時跌倒了，你會從同樣的事情中汲取教訓，不會再犯同樣的錯誤。」

他指事件令他的手肘擦傷，膝蓋亦受到了一點撞擊，但笑言自己怕冷，經常穿很多衣服，所以卸走了大部分撞擊力，而他的拍檔黃海賢亦不忘稱讚同袍的英勇行為，但亦表示擔心。

黃海賢說：「到事件發生時，我看到他被車拖行時，當然是十分擔心，但是我們的職責是一名警察，還有我們的職責是要拘捕那個疑犯，所以陳警員就有好多優點的，但是他的最好處就是，他是一個奉職的警員，他剛剛給車拖行時受了傷，他立刻站起身，走去警車，還想追那個疑犯，所以我覺得他是真的維持那個不離不棄的精神，這點十分值得讚賞。」

Jeff Chen表示，做警察是他自小的夢想，他們兩個亦鼓勵年青人加入警隊。

Jeff Chen說：「我從幼稚園就想成為一名警察，我和朋友在操場上玩兵捉賊的遊戲，現在我是一名正式警察，他是一名縣警，所以我的意思是，如果這是你想要的東西，要做的話就必須去做，不能一輩子都想著卻不做，那你只會後悔終生。」

黃海賢指年輕人的加入，往往可以給予警隊新的衝擊。

黃海賢說：「我當警察已經16年了，現在部門的大部分人，可能都在30歲以下，令人耳目一新，因為隨著時代的變化，犯罪也在變化，我們需要與時俱進的人，我絕對鼓勵年輕人加入警隊，因為我們確實需要幫助，年輕人確實擁有我們目前可能還沒有的知識。」

警方表示，由於案件仍在調查階段，所以未能公開隨身攝影機的片段。

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