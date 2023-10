【灣區新聞】追截匪徒時被汽車拖行 舊金山華裔警員受訪談事發經過（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

本台先前報導過,舊金山(三藩市)日落區一名華裔警員,在阻止汽車爆竊案的時候,被匪徒用汽車拖行而受傷,本台與這名警員以及拍檔談過,雖然他們表示不會被事件嚇怕,但可以從中學習。

警方表示,上週四凌晨兩點左右,Taraval警察分局的兩名夜班警員黃海賢(Simon Wong)和Jeff Chen接報,抵達Irving街夾43 Ave調查汽車爆竊案。

當時Jeff Chen阻止疑犯時受傷,該名疑犯開車將他拖行了幾呎,他送到附近的醫院接受治療,沒有生命危險。

Taraval分區警局局長Brien Hoo說:「我的第一個反應是,要確保警員沒有受到永久性傷害,他們沒事,其中一名警員,希望第二天返回工作崗位,我們不得不告訴他必須休息,原因是腎上腺素消退後,一些瘀傷和一些疼痛就可能出現。」

代表日落區的市參事殷嘉立(Joel Engardio),週三親身去到Taraval警察分局,向Jeff Chen以及其拍檔警員黃海賢頒發嘉許狀,表揚他們的英勇行為。

殷嘉立說:「這個儀式很重要,因為我認為市府的民選官員,長期以來不給予警察支持,重要的是改變,並表明在舊金山,我們確實支持警察,並希望鼓勵更多的人申請警察工作。」

受傷的華裔警員Jeff Chen和他的拍檔黃海賢表示,不會被事件嚇怕,但可以從中學習。

Jeff Chen說:「我想如果我們再面對同樣的情況,我們從錯誤中學習,我的錯誤是不要跳進一架正在行駛中的汽車,但我們每個人會汲取教訓,就像我們從先前的事件中學習一樣,就像如果你騎單車時跌倒了,你會從同樣的事情中汲取教訓,不會再犯同樣的錯誤。」

他指事件令他的手肘擦傷,膝蓋亦受到了一點撞擊,但笑言自己怕冷,經常穿很多衣服,所以卸走了大部分撞擊力,而他的拍檔黃海賢亦不忘稱讚同袍的英勇行為,但亦表示擔心。

黃海賢說:「到事件發生時,我看到他被車拖行時,當然是十分擔心,但是我們的職責是一名警察,還有我們的職責是要拘捕那個疑犯,所以陳警員就有好多優點的,但是他的最好處就是,他是一個奉職的警員,他剛剛給車拖行時受了傷,他立刻站起身,走去警車,還想追那個疑犯,所以我覺得他是真的維持那個不離不棄的精神,這點十分值得讚賞。」

Jeff Chen表示,做警察是他自小的夢想,他們兩個亦鼓勵年青人加入警隊。

Jeff Chen說:「我從幼稚園就想成為一名警察,我和朋友在操場上玩兵捉賊的遊戲,現在我是一名正式警察,他是一名縣警,所以我的意思是,如果這是你想要的東西,要做的話就必須去做,不能一輩子都想著卻不做,那你只會後悔終生。」

黃海賢指年輕人的加入,往往可以給予警隊新的衝擊。

黃海賢說:「我當警察已經16年了,現在部門的大部分人,可能都在30歲以下,令人耳目一新,因為隨著時代的變化,犯罪也在變化,我們需要與時俱進的人,我絕對鼓勵年輕人加入警隊,因為我們確實需要幫助,年輕人確實擁有我們目前可能還沒有的知識。」

警方表示,由於案件仍在調查階段,所以未能公開隨身攝影機的片段。

