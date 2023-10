【加州新聞】加州眾議員丁右立提出的仇恨犯罪法案獲州長簽署通過（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州眾議員丁右立提出針對仇恨犯罪的法案AB449,日前獲州長紐森簽署成為法例,丁右立表示,法例容許當局針對仇恨犯罪訂立標凖政策,從而更有效地打擊仇視罪行。

目前的加州法律,將「仇恨犯罪」定義為針對受害者的種族、宗教、性傾向及身體殘障而作出的犯罪行為。

新的法例要求每個執法機構在2024年夏季之前,設立一套打擊仇視罪行的詳細政策,並確保落實問責制。

丁右立說,現時某些執法部門,缺乏相關培訓和報告,很多時都忽視及低估了仇恨犯罪的嚴重性。

丁右立說:「很多執法部門都無政策針對仇恨犯罪,因此當市民報案時若沒標註某項,便當作某個仇恨事故處理,相反若是仇恨罪,刑罰便重得多。」

他說,這樣能夠容許當局更有效地檢控潛在的仇恨犯罪,所以AB449非常重要。

丁右立說:「一來,取得資料和數據是非常重要,二來,確保執法部門理解如何辨認仇恨犯罪,和作出報告也很重要,我們實在太常忽視了仇恨犯罪。」

他引用南加州一些縣的例子,指當地並沒有報告任何仇恨犯罪的案例,而新法例能夠改善這個問題,協助當局加強執法,他形容過去三年的仇亞情緒,凸顯了有必要向亞太裔社區投入更多資源。

丁右立說:「舊金山針對亞太裔社區的仇恨罪,在2021年激增逾五倍。」

丁右立曾在上屆議會嘗試通過該法案,在今個立法年度再次推進獲通過後,最終在本月獲得州長紐森簽署成為法例。

