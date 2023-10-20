【加州新聞】加州眾議員丁右立提出的仇恨犯罪法案獲州長簽署通過（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州眾議員丁右立提出針對仇恨犯罪的法案AB449，日前獲州長紐森簽署成為法例，丁右立表示，法例容許當局針對仇恨犯罪訂立標凖政策，從而更有效地打擊仇視罪行。

目前的加州法律，將「仇恨犯罪」定義為針對受害者的種族、宗教、性傾向及身體殘障而作出的犯罪行為。

新的法例要求每個執法機構在2024年夏季之前，設立一套打擊仇視罪行的詳細政策，並確保落實問責制。

丁右立說，現時某些執法部門，缺乏相關培訓和報告，很多時都忽視及低估了仇恨犯罪的嚴重性。

丁右立說：「很多執法部門都無政策針對仇恨犯罪，因此當市民報案時若沒標註某項，便當作某個仇恨事故處理，相反若是仇恨罪，刑罰便重得多。」

他說，這樣能夠容許當局更有效地檢控潛在的仇恨犯罪，所以AB449非常重要。

丁右立說：「一來，取得資料和數據是非常重要，二來，確保執法部門理解如何辨認仇恨犯罪，和作出報告也很重要，我們實在太常忽視了仇恨犯罪。」

他引用南加州一些縣的例子，指當地並沒有報告任何仇恨犯罪的案例，而新法例能夠改善這個問題，協助當局加強執法，他形容過去三年的仇亞情緒，凸顯了有必要向亞太裔社區投入更多資源。

丁右立說：「舊金山針對亞太裔社區的仇恨罪，在2021年激增逾五倍。」

丁右立曾在上屆議會嘗試通過該法案，在今個立法年度再次推進獲通過後，最終在本月獲得州長紐森簽署成為法例。

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