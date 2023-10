【全國新聞】不少共和黨人不滿Jim Jordan陣營用高壓手段催票

【KTSF 張麗月報導】

俄亥俄州聯邦眾議員Jim Jordan同眾議院共和黨團,週四閉門密談後仍然未能爭取到足夠的支持票令他當選新任眾議長,因為有不少共和黨人強烈不滿Jordan陣營用高壓脅迫手段向他們催票,有共和黨人認為,Jordan應該退選,但Jordan誓言會繼續選下去,而第三次全院表決會在週五舉行。

Jordan週四較早時同反對他的同僚閉門密談,在會後,多名共和黨人表示,他們並沒有改變立場,他們仍然不會投Jordan一票,當中有多人表明不滿Jordan盟友幫他拉票時,採取高壓的脅迫方式,有人更收到一大堆的威脅電話,以及死亡恐嚇,因為他轉投另一共和黨人一票。

有人就說連自己的家人及幕僚人員都遭到恐嚇,他們透露,那些恐嚇電話很多是從外州打來,他們認為Jordan必須要為此而負起責任。

有共和黨眾議員直指,Jordan現在已經玩完,應該退選,但Jordan表示,會堅決繼續選下去,他的辦公室宣布週五舉行第三次全院表決,第一次表決他流失了20票,第二次表決就更加流失多兩票,因此被形容為選票大出血。

民主黨人全面抵制Jordan,在這個情況下,他最多只能流失四票。

面對新議長難產,而立法議程緊急,有眾議員動議,不如擴大臨時議長麥亨利的職權,為期80日,以便眾議院可以緊急處理有關聯邦政府臨時撥款、軍援烏克蘭和以色列等不能拖延的議程,但這個議案因為有週五的第三輪全院表決而被擱置。

