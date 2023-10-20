【全國新聞】不少共和黨人不滿Jim Jordan陣營用高壓手段催票

October 20, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
Jim Jordan (Fox News / Youtube)

【KTSF 張麗月報導】

俄亥俄州聯邦眾議員Jim Jordan同眾議院共和黨團，週四閉門密談後仍然未能爭取到足夠的支持票令他當選新任眾議長，因為有不少共和黨人強烈不滿Jordan陣營用高壓脅迫手段向他們催票，有共和黨人認為，Jordan應該退選，但Jordan誓言會繼續選下去，而第三次全院表決會在週五舉行。

Jordan週四較早時同反對他的同僚閉門密談，在會後，多名共和黨人表示，他們並沒有改變立場，他們仍然不會投Jordan一票，當中有多人表明不滿Jordan盟友幫他拉票時，採取高壓的脅迫方式，有人更收到一大堆的威脅電話，以及死亡恐嚇，因為他轉投另一共和黨人一票。

有人就說連自己的家人及幕僚人員都遭到恐嚇，他們透露，那些恐嚇電話很多是從外州打來，他們認為Jordan必須要為此而負起責任。

有共和黨眾議員直指，Jordan現在已經玩完，應該退選，但Jordan表示，會堅決繼續選下去，他的辦公室宣布週五舉行第三次全院表決，第一次表決他流失了20票，第二次表決就更加流失多兩票，因此被形容為選票大出血。

民主黨人全面抵制Jordan，在這個情況下，他最多只能流失四票。

面對新議長難產，而立法議程緊急，有眾議員動議，不如擴大臨時議長麥亨利的職權，為期80日，以便眾議院可以緊急處理有關聯邦政府臨時撥款、軍援烏克蘭和以色列等不能拖延的議程，但這個議案因為有週五的第三輪全院表決而被擱置。

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