【國際新聞】拜登就俄烏戰爭和以巴衝突發表講話 促國會緊急撥款

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週四就俄烏戰爭和以巴衝突事件向全國發表講話，他說由於關乎國家安全問題，他要求國會緊急撥款，支援以色列和烏克蘭，而台灣與美墨邊境的安全所需也列入支援名單中。

拜登說：「衝突與混亂之風險，會波及世界其他地區，在印太與中東，尤其是中東，伊朗支持俄國出兵烏克蘭，在中東則支持哈馬斯及其他恐怖團體。」

針對俄烏戰爭和以哈戰爭，拜登週四在白宮橢圓形辦公室向全國發表講話，他表示，哈馬斯和普田代表不同的威脅，但他們都有共通點就是，他們都想完全毀滅鄰近的民主政體。

他強調美國與盟友夥伴，正合力為中東地區建設一個更好的未來，令中東更穩定並與鄰國更有聯繫。

拜登也指出，美國的領導就是維繫全球的團結，美國的結盟就是令美國安全，而美國的價值觀就可以令夥伴國家，希望與美國合作，如果放棄支援烏克蘭和以色列，就會令這一切都有危險，這樣做並不值得，因此拜登說，他週五將會要求國會緊急撥款，來資助美國的國家安全需要，即是用來支援美國重要的盟友，包括以色列和烏克蘭。

拜登認為，這個是明智的投資，以維護未來世代美國的安全。

白宮週四會向國會要求撥款過千億元，以便就烏克蘭、以色列、台灣和美墨邊界的安全所需提供援助和資源。

拜登認為，當世界處於這個轉捩點時刻，支援烏克蘭和以色列，也關乎美國的國家安全。

拜登政府曾經在8月提出的241億美元的“補充撥款要求”，資助烏克蘭到今年底，但由於國會急需討論聯邦臨時撥款法案，所以遲遲未能批准這筆撥款。

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