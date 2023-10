【國際新聞】拜登就俄烏戰爭和以巴衝突發表講話 促國會緊急撥款

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週四就俄烏戰爭和以巴衝突事件向全國發表講話,他說由於關乎國家安全問題,他要求國會緊急撥款,支援以色列和烏克蘭,而台灣與美墨邊境的安全所需也列入支援名單中。

拜登說:「衝突與混亂之風險,會波及世界其他地區,在印太與中東,尤其是中東,伊朗支持俄國出兵烏克蘭,在中東則支持哈馬斯及其他恐怖團體。」

針對俄烏戰爭和以哈戰爭,拜登週四在白宮橢圓形辦公室向全國發表講話,他表示,哈馬斯和普田代表不同的威脅,但他們都有共通點就是,他們都想完全毀滅鄰近的民主政體。

他強調美國與盟友夥伴,正合力為中東地區建設一個更好的未來,令中東更穩定並與鄰國更有聯繫。

拜登也指出,美國的領導就是維繫全球的團結,美國的結盟就是令美國安全,而美國的價值觀就可以令夥伴國家,希望與美國合作,如果放棄支援烏克蘭和以色列,就會令這一切都有危險,這樣做並不值得,因此拜登說,他週五將會要求國會緊急撥款,來資助美國的國家安全需要,即是用來支援美國重要的盟友,包括以色列和烏克蘭。

拜登認為,這個是明智的投資,以維護未來世代美國的安全。

白宮週四會向國會要求撥款過千億元,以便就烏克蘭、以色列、台灣和美墨邊界的安全所需提供援助和資源。

拜登認為,當世界處於這個轉捩點時刻,支援烏克蘭和以色列,也關乎美國的國家安全。

拜登政府曾經在8月提出的241億美元的“補充撥款要求”,資助烏克蘭到今年底,但由於國會急需討論聯邦臨時撥款法案,所以遲遲未能批准這筆撥款。

